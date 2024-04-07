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「專利盒」稅務優惠　本周三交立法會首讀 (11:47)

財政司長陳茂波表示，「專利盒」稅務優惠的相關條例草案將於本周三（10日）提交立法會首讀，會爭取早日完成立法工作，將專利所產生的合資格利潤的稅率，由現時的16.5%減至5%。

陳茂波在網誌表示，有關措施可鼓勵各業界積極進行更多研發活動，創造更多具市場潛力的知識產權，加快推動創科和知識產權貿易活動。他又指，加強知識產權的保護和貿易有利本港文化創意產業的發展，助力建設「中外文化藝術交流中心」。而授權業務是其中一個值得發展的方向，他舉例指，家傳戶曉作家金庸作品便是成功的「IP」典範，其授權的戲劇、電子遊戲以至玩具歷久常新，展示了龐大的商業潛力。

他表示，除了透過「創意智優計劃」促進與創意有關的知識產權創造和交易，貿發局亦正著手優化「亞洲知識產權交易平台」，加入有關創意產權內容，以推動創意版權交易，促進文藝創意產業化，目標於今年內試行。當局亦會研究完善《版權條例》，因應人工智能的最新發展而對版權提供適當的保障，今年內會進行諮詢。

他指，香港是亞洲主要的授權活動中心，不少國際授權商及授權代理商都選擇以香港作為策略基地，拓展亞洲的授權業務。在2022年，香港使用知識產權相關的服務輸出和輸入總值，分別達58億和163億港元，較2017年分別增長3%和9%。

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