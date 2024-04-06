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垃圾徵費︳林正財：市民需至少一至兩年適應　不排除調整指定袋設計及尺寸 (18:25)

政府延後垃圾徵費實施時間至8月1日。碳中和及可持續發展委員會主席兼行政會議成員林正財表示，垃圾徵費同時改變700多萬人的生活習慣，是「十分龐大工程」，難一步到位，認為政府取態謹慎，評估措施對各持分者的影響屬好事。他又指，改變大眾棄置垃圾習慣是「移風易俗」過程，「不要想一下子做到100分，可能一開始做到6、70分」，用至少一兩年時間讓市民適應。對於有人反映指定袋平頭設計難打結，他說政府不排除調整指定袋的設計和尺寸等。

至於安老及醫療業界有大量一次性即棄物件，林正財指最近與尿片製造商討論可用尿片芯作替代，但未必方便前線員工工作，亦有人提議用壓縮機壓縮尿片等。他認為，供應商應從生產層面思考如何減廢，實施垃圾徵費亦可應因不同場所設計彈性。

另外。即棄塑膠管制首階段將於本月22日實施，林正財表示業界普遍接受，「話未準備好都不是完全無準備，只不過未殺到啫」，加上商戶亦需時用光舊有的即棄塑膠品，認為6個月適應期足夠。至於次階段管制膠餐盒的時間表，林指政府會待有替代品決定實施時間，他相信膠餐具替代品的質素會愈來愈好，價格亦愈來愈便宜。

近日九龍塘畢架山道命案引起外界關注中產照顧者支援問題，身兼精神健康諮詢委員會主席的林正財說，本港有完善的支援網絡，針對照顧者已有十多項，大部分不設資產審查，但承認服務未能接觸中產家庭。他指，中產人士生活圈子甚少接觸社工，政府應思考如何接觸更多中產照顧者。林稱現時暫託服務的使用率偏低，認為日後需加強宣傳；又指單靠專業服務未必能即時應付問題，認為可教育市民精神健康急救。

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