垃圾徵費︳林正財：市民需至少一至兩年適應　不排除調整指定袋設計及尺寸 (18:25)

至於安老及醫療業界有大量一次性即棄物件，林正財指最近與尿片製造商討論可用尿片芯作替代，但未必方便前線員工工作，亦有人提議用壓縮機壓縮尿片等。他認為，供應商應從生產層面思考如何減廢，實施垃圾徵費亦可應因不同場所設計彈性。

另外。即棄塑膠管制首階段將於本月22日實施，林正財表示業界普遍接受，「話未準備好都不是完全無準備，只不過未殺到啫」，加上商戶亦需時用光舊有的即棄塑膠品，認為6個月適應期足夠。至於次階段管制膠餐盒的時間表，林指政府會待有替代品決定實施時間，他相信膠餐具替代品的質素會愈來愈好，價格亦愈來愈便宜。

近日九龍塘畢架山道命案引起外界關注中產照顧者支援問題，身兼精神健康諮詢委員會主席的林正財說，本港有完善的支援網絡，針對照顧者已有十多項，大部分不設資產審查，但承認服務未能接觸中產家庭。他指，中產人士生活圈子甚少接觸社工，政府應思考如何接觸更多中產照顧者。林稱現時暫託服務的使用率偏低，認為日後需加強宣傳；又指單靠專業服務未必能即時應付問題，認為可教育市民精神健康急救。