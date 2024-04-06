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荔枝角潑水節需登記入場　市民指現場氣氛不錯惟安排欠佳轉「喺街玩」 (17:50)

「香港潑水節2024」（下稱潑水節）今午在荔枝角D2 Place一期及二期外的長義街舉行，潑水活動下午約3時半開始，逾百人排隊參與，有市民表示活動氣氛不錯，但登記入場程序欠佳，到場才知道有劃分潑水區及需要登記，並非可隨意在街上潑水，對安排感到不滿，有市民得知下周九龍城「泰繽紛」需登記感到擔憂。

潑水節中午12時有街舞、民族舞蹈、日本動漫角色扮演巡遊等表演，期間一度因大雨而中斷，惟約5分鐘後即恢復表演。潑水活動於下午約3時半舉行，逾百人排隊等待進入指定潑水區。本報記者詢問現場工作人員有關安排，工作人員表示潑水區分3個時段開放，每時段約1小時，潑水區約可容納約200人，有工作人員在入口檢查參加者是否有登記及簽署免責證明書。

葉小姐與兩位友人首度參與潑水活動，葉小姐認為現場安排不好，雖然現場氣氛不錯，但事前不知需登記，網上亦無資訊提及要登記，最後無法入場，「喺條街自己玩」。她知道下周九龍城亦有潑水活動，但指這裡先舉辦了故先到場參加，得悉九龍城亦有類似登記及指定區域的安排，擔心氣氛「會有些差」。

年屆70歲的甄先生表示，今次也是特意到場參加，以往每年都有參與潑水節活動，在九龍城潑水亦有數十年，惟今年不會參與九龍城的潑水活動，因泰國延長了潑水節活動，下周會在泰國「追水潑」，了解到九龍城的潑水地點移師至賈炳達道公園感到「有少少」可惜，但認同需要顧忌不參與潑水的市民，亦提及去年有市民向警察潑水，他覺得警方在執行職務，向他們潑水「不太適合」，贊同劃分潑水區的安排。

潑水區旁有售賣水槍的攤位，店員凌小姐表示銷情未及去年，去年入貨約150枝水槍，潑水環節未結束而售罄，今年入貨約200枝，惟第一節時段結束後仍剩約100枝，認為銷情下滑與今年的登記安排、劃分指定潑水區及限時安排有關，因去年市民可在街上自由潑水，更甚有市民向她們表示想購買水槍，但「嗰邊（潑水區名額）full咗」，對今年安排感到不解，「點解要咁玩」，認為安排影響活動氣氛。

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