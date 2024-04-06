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七欖第二日南看台爆滿要排隊進入　遊客稱未因天氣影響觀賽興致 (17:23)

香港國際七人欖球賽踏入第二日，儘管今日受天雨影響，有觀眾指現場氣氛比昨日更加熱烈。截至下午5時，目測現場入座率近八成，南看台更在下午約2時半已爆滿，觀眾需排隊等候進入。

下午的南看台人頭湧湧，不少球迷均人手一杯啤酒，不時還能看見有未喝完的飲料被拋至半空，有觀眾被「從天而降」的飲料撒中。由於看台在下午約2時半已滿，其他觀眾想入內必須排隊，部分外國觀眾不滿等候時間太長，現場一度鼓噪，一名外國男子更試圖強行進入，最終被三名警員阻止，要求返回等候隊伍。

新加坡遊客陳女士首次來港觀看七欖，她稱未因下雨而影響觀賽興致，形容今日的氣氛比昨日更好，「今日好多人打扮，也有即興表演」。她指，新加坡亦有七欖，但沒有香港這麼熱鬧，無論是音樂，還是表演，「（吸引）這麼多人從全世界過來」，稱讚香港做得很好。

她續指將於丈夫留港5日，預計酒店、飲食及購物約消費2.7萬元，她透露昨亦有到天地圖書購買了49本書，花費逾7000元。她笑言因十分喜愛閱讀，「香港有很多書可以選擇，比新加坡好很多。」

本地觀眾Josie與好友到場觀賽，她指自己是首次觀看七欖，可惜趕不及觀看港隊女欖對泰國女欖的賽事，但認為她們贏得「好犀利」。她笑言今日來大球場，「兩成係睇波，八成係嚟體驗氣氛」，希望政府未來能繼續舉辦例如七欖等的大型賽事。

另一本地球迷陳先生今早10時半已到場，他表示知道今日會下雨，特地帶了雨傘來觀賽。他指自己以往看直播，今年是首次來到大球場看七欖，主要來支持斐濟及港隊的賽事，他認為今日斐濟表現普通，但很開心港隊女欖贏了泰國女欖，「我本身是足球迷，但說氣氛的話，一定是欖球最好。」

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