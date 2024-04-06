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九龍城潑水節首度移師賈炳達道公園　民政專員蔡敏君：是否「每人都希望在不知情下被潑水？」 (12:21)

九龍城素來有「小泰國」之稱，往年多於城南道舉辦潑水節活動，今年則被移師至賈炳達道公園內進行，活動名為「18區日夜都繽紛@龍城美食潑水泰繽紛」（下稱泰繽紛），今早舉辦活動啟動禮，九龍城民政事務專員蔡敏君表示，安排經過周詳考慮，希望市民在安全下有最好的體驗，至於城南道能否潑水，她則指該處舉辦市集，反問是否「每一個人都希望在不知情下被潑水」。

泰國駐港總領事吳豐燦啟動禮後稱，知道有安排地方舉辦潑水節活動，滿意活動安排，知道有人或不滿意安排，會嘗試向他們解釋相關安排。

翻查區議會文件，泰繽紛由九龍城區民政事務處、九龍城區議會及九龍城工商業聯會合辦，活動於4月12至14日間舉行，公園內除舉辦潑水活動，亦有電音表演、泰拳邀請賽、泰國特色市集等活動，城南道則舉辦車尾箱市集。潑水活動有人數限制，共分為8節時間，每一節約可有200人，預計約數千人參加

昨有傳媒報道引述民政處指，因去年城南道舉辦潑水節，令「公眾秩序和人身安全出現一些隱患及不良效果」，遂認為城南道不宜進行潑水活動。

身兼當區區議會主席的蔡敏君致辭時，引述數字稱去年開關後3個月有約22萬人港人遊泰，約半居港泰國人住在九龍城，望透過活動可令本地人及遊客了解更了解相關文化，又稱知道「大家好想做」潑水節，故是次找了一個「大好多的場地」，再加上電音表演，令大家可更盡興之餘，亦能在安全環境下進行。她又指，屆時城南道有泰國總領事館安排的文化體驗，民政處亦會安排雙層巴士作九龍城歷史相關的工作坊。

蔡亦指事後會再檢討活動安排，未回應安排是否與去年有人向警方潑水有關，惟稱經過有關事件後，市民應明白公眾地方「甚麼應該做」。

泰國駐港總領事吳豐燦致辭時指，宋干節是泰國最重要的節日，屆時會有泰國拳手到港與本港拳手切磋，亦會有泰國媒體到場採訪。

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