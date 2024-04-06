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海上煙火表演最快五一黃金周於尖東海旁首演　程鼎一相信有助推動氛圍 (11:38)

《財政預算案》提出在每月舉行煙火及無人機表演。旅發局總幹事程鼎一今（6日）表示，首場煙火匯演將於5月1日黃金周首日晚上8時在尖東海旁舉行；同月11日配合佛誕、太平清醮及譚公誕等傳統節日，在灣仔臨時海濱花園對出舉辦無人機表演。當局亦計劃於6月10日端午節在灣仔舉行無人機表演，並於同月15日國際龍舟邀請賽首日賽事，晚上8時亦會舉行海上煙火表演。

程鼎一於商台《政經星期六》指，單靠煙火和無人機表演未必可提高旅客數字，但整體有助推動氛圍。他稱不同團體亦正籌劃於各區舉行煙火及無人機表演，而尖沙嘴及灣仔一帶屬商業區，有眾多食肆及酒吧，暫不擬因應煙火及無人機表演設額外飲食或遊戲攤檔，又指旅發局提早宣布活動有助商戶提早準備以配合活動。

對於復活節期間人流和營業額未如理想，程指復活節一向不是入境旅客高峰，同時港人習慣長假期外遊，今年出外旅遊數字亦較往年高，但也同時看到旅客因本港的各樣盛事活動而來港。他指近日舉行的國際七人欖球賽，為疫情後通關以來，吸引最多歐美遊客訪港的大型活動。他指活動整體四成門票來自訪港旅客，海外旅客佔例非常高，相信可帶來一定經濟效益。

首季訪港旅客數字方面，程鼎一表示已回復至2018年約七成水平，對數字感到滿意，相信隨著航空運力逐步增加，旅客數字將持續增長。

相關字詞﹕編輯推介 煙火表演 程鼎一 旅發局

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