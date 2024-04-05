尖沙嘴站路軌現裂縫 港鐵李家潤：難加密至每周超聲波檢測 (20:33)

李家潤今早在立法會鐵路事宜小組委員會回應事件後，港鐵傍晚再發稿補充，將對肇事路段路軌物料進行獨立檢驗及科學分析，以分析事故成因及跟進。

田北辰在會上質疑，合併前九鐵兩周一次檢查路軌，港鐵沿用做法至今近20年，但如今科技先進，加上港鐵去年宣布投放逾650億元更新設施及保養維修，理應加密檢查，認為如兩周才查一次，會由幼細裂紋變寬闊裂縫。

李家潤回應指，肇事路段現時每兩周會有超聲波路軌檢測，每隔3日會目視檢查，部分路段亦每4至6個月用人手無損探傷。李指加密檢查有難度，因調整檢查頻密度主要是因應路軌使用和狀態作調控，港鐵亦希望每晚檢查，惟每晚收車後黃金兩小時有其他工程需進行。田北辰稱不接受解釋，認為港鐵只需加派人手縮短時間便能應付。

至於火炭站上周六先後有兩名視障人士墮軌受傷，港鐵指已檢視失明人士引導徑，認為設計妥善、與意外無關，明年會完成於全線東鐵線車站安裝幕門。

另外，油麻地站今早9時許發生信號故障，車站廣播指觀塘線全線行車時間一度延長10至15分鐘，列車服務約早上11時回覆正常。