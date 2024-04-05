尖沙嘴站路軌現裂縫 港鐵李家潤：難加密至每周超聲波檢測 (20:33)

尖沙嘴站路軌昨日早上出現裂縫，荃灣線來往中環及荃灣站整體行車時間前日需額外3至5分鐘，港鐵於昨晚收車後更換路軌，今早荃灣線頭班車開出時列車服務恢復正常。實政圓桌立法會議員田北辰促港鐵的路軌檢查由現時兩周一檢加密至一周一檢，港鐵車務及創新總監李家潤今日在立法會回應時稱「真係有難度」，指每晚黃金兩小時有很多其他工程要做，港鐵會利用數據加強分析，減少事故。 港鐵去年曾提出研究「提早收車、延遲頭班車開車」，以爭取更多維修時間，李家潤指仍在研究何時實行，有決定會再公布。
李家潤今早在立法會鐵路事宜小組委員會回應事件後，港鐵傍晚再發稿補充，將對肇事路段路軌物料進行獨立檢驗及科學分析，以分析事故成因及跟進。
田北辰在會上質疑，合併前九鐵兩周一次檢查路軌，港鐵沿用做法至今近20年，但如今科技先進，加上港鐵去年宣布投放逾650億元更新設施及保養維修，理應加密檢查，認為如兩周才查一次，會由幼細裂紋變寬闊裂縫。
李家潤回應指，肇事路段現時每兩周會有超聲波路軌檢測，每隔3日會目視檢查，部分路段亦每4至6個月用人手無損探傷。李指加密檢查有難度，因調整檢查頻密度主要是因應路軌使用和狀態作調控，港鐵亦希望每晚檢查，惟每晚收車後黃金兩小時有其他工程需進行。田北辰稱不接受解釋，認為港鐵只需加派人手縮短時間便能應付。
至於火炭站上周六先後有兩名視障人士墮軌受傷，港鐵指已檢視失明人士引導徑，認為設計妥善、與意外無關，明年會完成於全線東鐵線車站安裝幕門。
另外，油麻地站今早9時許發生信號故障，車站廣播指觀塘線全線行車時間一度延長10至15分鐘，列車服務約早上11時回覆正常。
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