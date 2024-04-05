車主欠繳146宗隧道費被判繳逾17萬元罰款 運輸署拒辦涉案車輛續牌申請 (19:00)

發言人續稱，「易通行」2023年5月起先後在所有政府收費隧道及青沙管制區（即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道）實施，大部分車主都按時繳費，但有少數的車主在隧道費服務商的多番提醒，包括發出短訊或電郵到其登記的電子聯絡方式和寄信到其登記地址後，仍未繳交隧道費，亦未就有關隧道費提出任何爭議。運輸署提醒車主，除非已設立自動繳費方式並成功繳費，否則須在使用政府收費隧道後的14個工作天內完成繳費。

現時政府發出的車輛貼數目超過81萬張，佔全港已領牌的車輛超過99%，約92%車輛已開立「易通行」戶口；而已設立自動繳費方式的車輛約佔76%。運輸署再次呼籲車主盡快安裝車輛貼、開立「易通行」戶口及設定自動繳費方式，以盡享「易通行」帶來的便利。