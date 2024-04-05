警方破灣仔賣淫集團拘25人 (18:26)

灣仔警區刑事總督察荀寶珍表示，灣仔警區刑事部經多個月情報分析及調查，鎖定一個活躍於灣仔區內賣淫集團，以娛樂場所為據點，安排俗稱「坐女」，以陪酒服務為名，實質操縱非本地女子賣淫，又招攬成員協助清洗犯罪得益。灣仔警區刑事部聯同港島總區機動部隊、灣仔警區特別職務隊及入境處，在本月2日至4日展開以情報為主導、代號為「灰影」的拘捕行動，以打擊有組織賣淫活動及三合會收入來源。

警方行動中搜查多個處所，共拘捕25人，包括11男14女，其中14人為本港居民，另外11人持旅遊證件入境。被捕人士年齡介乎24至52歲，分別涉嫌控制他人而目的在於使其賣淫、管理及協助管理賣淫場所、串謀洗黑錢及違反逗留條件等罪名。涉案賣淫集團有三合會背景，懷疑清洗約130萬元犯罪得益。

灣仔警區反三合會行動組督察林高進指，案中的賣淫集團分工仔細，被捕包括一名主腦，主要再社交平台招攬短期留港的非本地女子從事性服務，另有5名骨幹成員角色，分別為性工作者安排單位居住及安排到工作地點的接載服務，並指使娛樂場所的負責人向會員或客人介紹性服務，從中收取肉金。另他亦利用自身銀行戶口或招攬他人清洗犯罪得益。

警方亦在行動中檢獲接載性工作者的車輛、肉金記帳、銀行紀錄、監控系統、色情用品，以及在犯罪集團成員寓所內檢獲10萬元現金。調查顯示，性工作者每次平均收取1.3萬元肉金，再與集團拆帳，集團約收取約6000元。被捕11名性工作者有10人來自台灣，一人來自內地，部分人已被控以違反逗留條件罪名，其餘仍被扣留調查。警方相信今次行動搗破一個在灣仔道運作至少一年的賣淫場所，相信已打擊區內的有組織賣淫活動，成功阻止目標三合會的收入來源。