七欖未入夜南看台幾近滿座　球迷稱明年移師啟德仍會撐場 (18:58)

香港女子七人欖球隊成員何維銨的父親與一眾親朋好友戴上客家涼帽，笑言要展現傳統。他指，過去20多年均有觀看七欖，今年女兒更代表港隊出戰，「希望港隊在大球場最後一屆拼到好成績。」他稱理解大球場老化，認為地點不是問題，期望新舊交替下，七欖繼續成為香港驕傲，「香港七欖的氣氛永遠世界第一」。

市民何先生第二年來看七欖，認為現場氣氛比去年好，入場的觀眾亦較多。問及明年七欖移師啟德，他又指仍會依舊支持，認為啟德場地較香港大球場更大，可容納更多觀眾，相信氣氛會不錯，惟擔心啟德交通配套未及大球場完善。至於消費，他表示場內已有足夠酒精飲品，夜晚未必會到酒吧或餐廳消費。

居於深圳的英國人James到香港大球場觀看首日賽事，他形容現場氣氛極好，更與一班朋友相約打扮成日本漫畫《龍珠》的角色，又稱即使明年七欖移師啟德舉行，亦無阻他繼續支持，會重新安排路線。被問到是否會留港消費，James表示今晚就會回深圳，星期日會再來港工作，不過他稱今晚仍會去附近酒吧消費。

紐西蘭遊客Jon與同僚一行10人入場，並換上公司服飾。他指自己是首次來港看七欖，很享受現場的氣氛，直言明年會繼續去啟德看七欖。Jon稱一行人將留港三日，預計每人開支2萬元左右，今晚亦會到鄰近大球場的酒吧消費。