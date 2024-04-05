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朱敏健卸任在即　料平機會毋須介入跨性別人士改身分證性別機制 (18:35)

平機會主席朱敏健即將卸任，他出席傳媒茶敘時提及，平機會作為法定機構，只能處理4條反歧視條例，應由塵社會討論是否有足夠法例處理性傾向歧視、年齡歧視等問題。他又指，早前有殘疾人士被阻止參觀金鐘添馬公園「發光蛋」展覽的個案已「解決」，而跨性別人士修改身份證性別的案件，則交由政府按法庭判辭處理，惟認為相關機制的要求有討論空間。

朱敏健於2019年就任平機會主席，任期於下周三（10日）完結，並由林美秀接任主席一職，朱稱卸任後會退出職場工作，享受退休生活。被問到現時平機會只能按照包括《性別歧視條例》、《殘疾歧視條例》、《家庭崗位歧視條例》及《種族歧視條例》處理歧視投訴是否不足，朱敏健指平機會只能在法例框架下幫助。至於性傾向歧視條例，他上任初已審視相關的外地法例，發現不可直搬至香港，需切合香港現况，尤其終審法院已有相關案例及裁決，政府亦會因應裁決處理相關工作。他又說，同性婚姻合法化等議題與現時的反歧視法例無直接關係，無法處理。

至於政府近日提出身分證更改性別機制，有團體憂慮相關人士仍需完成切除乳房或陰莖手術的條件，他認為事件屬行政安排的問題，現時無需平機會介入處理，又說相關條件屬於「程度」問題，「不需完成」與「不需開始」手術有分別，「大家可以商討」。

對於有殘疾人士疑被拒參觀「發光蛋」，朱敏健稱問題已「解決咗」，事件後平機會已派員視察，認為工作人員與當時人有溝通上誤解，輪椅人士應可進入展覽參觀，惟相關安排「無咁細節」，如恰當，平機會將向有關機構提出建議。

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