13人涉兒童色情物品罪案被捕　包括男教職員疑誘騙男童拍裸照 (16:42)

網絡安全及科技罪案調查科警司許綺惠表示，本港警方早前收到上述4個國家警方的情報，發現有人經點對點分享軟件下載及分享兒童色情影片或相片，又懷疑香港有人於網上社交媒體結識未成年兒童，誘使對方發放裸照。本港警方調查後，於3月25日採取拘捕行動，在全港多區共拘捕13名介乎31至78歲的男子，涉嫌「管有兒童色情物品」及「促致未滿18歲人士製作色情物品」罪。

其中，涉嫌「促致未滿18歲人士製作色情物品」罪名的是一名教職員，他於學校主要負責管理工作，相關學校已知悉事件並將他停職。警方初步調查，相信他單獨犯案，在社交平台尋找獵物，主要針對未成年男童，投其所好，取得對方信任後，便向該些男童索取裸照或片段。另外12名被捕人分別任職廚師、工程維修員、退休人士等，涉嫌「管有兒童色情物品」。據警方調查，他們於點對點分享軟件下載相關兒童色情物品，無需付費購買。

警方家庭衝突及性暴力政策組高級督察郭詩慧呼籲，家長要了解子女上網習慣，為子女培養正確的兩性價值觀。