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涉踩單車經沙頭角非法進口6貓1狗　海關拘兩人 (16:05)

海關上月底於沙頭角偵破兩宗非法走私動物案件，拘捕一男一女，檢獲7隻介乎兩個月至兩個半月大的貓狗，每隻可售約3萬元、合共值約21萬元。海關有組織罪案調查科高級調查主任康恩表示，兩人犯案模式幾乎一樣，均是將動物放置於手提袋、以踏單車方式經中英街檢查站進入香港，不排除二人屬同一走私動物集團的成員，相信行動已遏止該集團的活動。

據了解，兩名被捕人都是本地人，均持有「禁區紙」，案發時間於傍晚約6至7時。

康恩表示，香港海關與內地海關合作，於今年3月展開第二輪針對非法進口動物的行動，並根據情報及深入調查，發現有走私分子涉經沙頭角中英街非法進口動物至香港。海關於3月24日及3月26日進行執法行動，分別截查兩名被捕人，發現60歲男子於手提袋放置3隻貓及1隻狗，61歲女子則持有3貓。兩人均無進口動物許可證，被海關以涉嫌非法進口動物的罪名拘捕，現正保釋候查。

涉案的6隻貓的品種分別為英國短毛貓、緬因貓及布偶貓；狗隻則屬比熊犬。康恩稱，牠們正由漁護署看管及照顧，經獸醫檢查確認牠們健康狀况良好，將接受不少於120日的隔離檢疫。

康恩指出，相信涉案集團只運作了很短時間，會透過提供金錢利益，誘使他人將動物非法帶來香港。他提醒，任何人輸入動物來港前要先申領許可證，違者最高可判罰款5萬元及監禁1年，海關會繼續透過積極情報收集及主動網上巡邏，以發掘更多走私動物的情報，有需要會聯同內地海關作針對性部署。  

相關字詞﹕海關 走私

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