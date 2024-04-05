明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

菲籍女認產後棄嬰窗外　獲准保釋至下月判刑 (13:41)

21歲菲律賓籍女子於寓所誕下女嬰，其後發現女嬰沒有心跳，認為女嬰已死亡，遂將嬰屍扔出窗外。她事後承認不應該棄置嬰屍，僅在大腦一片空白下犯錯。事隔逾4年，她今（5日）於高院承認「隱瞞嬰兒的出生」罪，獲准保釋至5月3日判刑，以索取感化報告。法官明言不一定判感化令，會考慮所有判刑選項。

菲籍被告Villanueva Jill Naomi Garcia（現25歲）為遊樂場的兼職接待員，原就誤殺罪受審，現承認「隱瞞嬰兒的出生」的交替控罪。案情指，被告與母親在大嶼山一單位同住，她2020年2月1日清晨在單位洗手間誕下女嬰，將嬰屍丟出後巷。途人發現後報警，救護人員證實女嬰已死亡。其後在警員查問下，被告神情緊張和臉色蒼白。警員發現單位外的水管有染血紙巾，於是拘捕被告。

被告在錄影會面承認，她2019年7月在工作場所結識一名巴基斯坦籍男子，其後兩人發生性行為，男方無用安全套。她數周後發現自己懷孕，但只告知上司，沒有告訴母親。同年9月至12月之間，她因腹痛、陰道出血等到醫院求診，獲醫生建議繼續跟進，但她自行出院，以免被母親發現。其間她未決定應否墮胎，曾返回菲律賓探親戚。

被告透露，巴籍男子知道她懷孕後，願意支付5000元購買墮胎藥，但她不同意。直至2020年1月31日，她回家感到不適，翌日凌晨在洗手間誕下女嬰。她稱嬰兒出生後沒有反應、沒有哭泣，檢查後感覺不到有心跳，她遂用衣服將嬰兒包裹起來，從窗戶丟出街外。負責驗屍的法醫表示，女嬰死於身體多處受傷，包括頭皮瘀傷和頭顱骨折，但無證據表明女嬰出生後有自主呼吸，可能出生時已夭折。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞