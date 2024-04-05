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施俊輝：未有就應科大數量設硬指標 (13:44)

政府於去年《施政報告》提出發展「應用科學大學」，都會大學上月獲批成為首間應科大。教育局副局長施俊輝今於立法會教育事務委員會會議上表示，當局未有就應科大的數量及成立時間表設定硬指標，認為發展職專教育不應只局限於應科大或某些資歷課程，可以多元化發展。

院校要申請成為應科大，需已取得大學名銜。議員劉智鵬關注當局如何協助未升格為大學的院校，並「湊大」有關院校成為應科大。施俊輝說，若院校未有大學名銜，可與教育局溝通，申請同時取得大學名銜及成為應科大，當局可合併處理。

本身是香港學術及職業資歷評審局主席的民建聯陳仲尼關注，當局如何確保應科大課程的教學質量、與業界合作等方面達標。施俊輝指出，已成為應科大的院校須接受「持續覆審」，首次覆審會在完成首次機構評審的3年內進行，其後覆審則每6年期進行；應科大亦須向教育局提交周年進度報告，載有相關的資料、數據及分析，以反映院校作為應科大學的發展、規劃及成效。

另外，政府積極建設香港成爲國際專上教育樞紐，議員周文港關注，當局會否再放寬資助及自資院校非本地生的收生限額，教育局長蔡若蓮回應說，相關部門對內地、台灣和澳門的學生比例有所限制，局方會與內地部門商討，但亦要考慮本港院校自身條件、教學空間及各方面建設。

相關字詞﹕編輯推介 應科大 教育局

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