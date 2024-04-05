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男會計師涉7.21與白衣人衝突暴動罪成　官批「以暴易暴」同屬暴民 (12:39)

2019年元朗7・21白衣人襲擊事件，一名會計師涉開傘掩護黑衣人並擲物，經審訊後今（5日）在區院被裁定暴動罪成。法官李慶年指，即使白衣人較早前暴力對待車廂內及元朗站的市民，黑衣人也不應在站內非法集結，連群結隊走到英龍圍衝擊村民，「黑衣人一方以暴力還擊，有道理也變成沒有道理，甚至出現歪理，造成以暴易暴，違理違法。」

辯方表示，被告何贊琦（現42歲）事隔23個月後被捕和起訴，關注構成延誤。另外控辯雙方商討後，認為毋須等候涉案白衣人在上訴庭判決。案件將押後至4月10日聽取求情，被告須還押候判。

被告早前自辯稱他「八卦」到場視察，辯方指他「行俠仗義」與村民衝突對峙，只是保護自己和市民。李官分析稱，從片段可見白衣人和黑衣人各自支持己方並參與暴動，有白衣人為了「捍衛村落」，黑衣人則為遭受白衣人施襲而「抱不平」，兩方壁壘分明。

李官認為，被告證供不可信亦不可靠，他從直播已得悉警方處理事件，明知街上有危險仍然「八卦」到場，說法牽強。而且，被告走到衝突前線使用暴力，行為超越「八卦」，他形容要保護黑衣的無辜市民、受害者，是尋找開脫藉口及扭曲事實。李官續指，被告選擇與黑衣人齊上齊落，目的明顯和他們共同進退對抗白衣人。

李官質疑，一名高學歷人士怎會出於好奇，而跟隨示威者在暴動範圍使用武力，被告美其名為「自衛」和「防止罪案」，實情無異於白衣人陣營，屬「暴民一分子」並犯案。李官稱，被告顯然知悉黑衣人主動衝擊及挑釁白衣人，其他人並非無路可退，被告不可能相信有必要保護他人，故拒納上述辯解。

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