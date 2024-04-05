老婦昏迷倒臥上水松柏塱路邊　疑交通意外撞斃 (12:18)

現場消息指，一名工人駕駛工程車到上址路邊準備剪草，其間發現老婦倒臥坑渠，據悉，老婦當時面部朝天，頭部流血，左手紮有繃帶，於是立即報警。警方及救護員到場，將老婦救起抬回路面，發現後腦有5至8厘米長，深至見骨的傷口，懷疑是致命原因，而單車旁散滿雜物廚餘，亦發現有金屬碎片及一把士巴拿，認為事件有可疑，鑑證科及法醫到場協助蒐證。

據悉，警方翻查附近閉路電視發現，昨晚（4日）約10時許分，事主踩單車經過上址往青山公路方向，稍後一輛深色私家車高速駛過，目前警方正循此方向調查。

據村民表示，事主姓黃在附近燕崗村居住，她有收集廚餘習慣後到附近餵狗，平時以單車代步。現場所見單車前後有膠籃載有外賣飯盒、蔬菜、食物及膠袋等雜物。據簡姓村長，今早有村民已見涉事單車倒地，雜物散落地，疑較早前已出事，惟因老婦跌落坑渠，未能及時察覺，以致失救。