老婦倒臥上水松柏塱路邊疑遭撞斃　警晚上拘捕涉案司機 　　 (22:33)

【22:33更新】今晨（5日）8時許，一名老婦被人發現昏迷倒臥於上水松柏塱往青山公路古洞段一條無名路的路邊坑渠，頭部受傷流血，身旁有一架單車，警方及救護員接報到場，證實老婦當場死亡。警方經初步調查，暫列作交通意外處理。據現場消息，懷疑老婦騎單車時墮地，事故原因仍有待調查。死者的女兒及孫女亦到場了解事件。警方晚上拘捕涉案司機。
新界北總區交通部特別調查隊第二隊人員經進一步調查後，今日晚上在上水虎地坳道發現該輛懷疑涉案私家車，其車頭燈懷疑曾被更換。警員其後在上水祥華邨拘捕一名39歲姓陳男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」、「意外後沒有停車」、「意外後沒有報案」及「更改嚴重意外的證據」，現正被扣留調查。
現場消息指，一名工人駕駛工程車到上址路邊準備剪草，其間發現老婦倒臥坑渠，據悉，老婦當時面部朝天，頭部流血，左手紮有繃帶，於是立即報警。警方及救護員到場，將老婦救起抬回路面，發現後腦有5至8厘米長，深至見骨的傷口，懷疑是致命原因，而單車旁散滿雜物廚餘，亦發現有金屬碎片及一把士巴拿，認為事件有可疑，鑑證科及法醫到場協助蒐證。
據悉，警方翻查附近閉路電視發現，昨晚（4日）約10時許，事主踩單車經過上址往青山公路方向，稍後一輛深色私家車高速駛過，目前警方正循此方向調查。
據村民表示，事主姓黃在附近燕崗村居住，她有收集廚餘習慣後到附近餵狗，平時以單車代步。現場所見單車前後有膠籃載有外賣飯盒、蔬菜、食物及膠袋等雜物。據簡姓村長，今早有村民已見涉事單車倒地，雜物散落地，疑較早前已出事，惟因老婦跌落坑渠，未能及時察覺，以致失救。