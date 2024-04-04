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清明掃墓者眾　鑽石山中午近百人排隊候車上山 (15:14)

今天是清明節，鑽石山金塔墳場及靈灰安置所內人頭湧湧，近中午12時半，現場一度下雨，但無阻市民表孝心。不少市民均表示，不會因經濟差而減少購買祭品給先人；有每年清明節都會到場掃墓的市民表示，今年的人流較往年少約兩成，認為與港人趁假期外遊，及提早在復活節假期掃墓有關。

本報記者今早11時到達鑽石山公共運輸交匯處，近百人排隊等候小巴前往金塔墳場及靈灰安置所，當中不少市民攜祭品等車，平均需等候約30分鐘；另沿途有逾百人步行上山。墳場及靈灰安置所入口附近，多處行人路堆滿等候家人的市民，現場有警員維持秩序，「思親堂」靈灰安置所地下升降機有近50人排隊，有市民稱需等候約20分鐘。

每年清明節都會掃墓的吳氏一家，今早一行6人攜「電動麻雀」、「名牌手袋」等特色祭品拜祭先人。吳先生說，今年花費過千元購買祭品，數量亦與往年相若，雖然每年紙紮舖每年都會加價數十元，但他強調不會因加價而「手緊」。他指，今年的人流較往年少約兩成，認為與港人趁假期外遊，及提早在復活節假期掃墓有關。

劉氏一家今早一行7人攜整隻乳豬、鮮花、先人生前愛吃的糕點掃墓，市民劉小姐表示，每年都會花逾千元購買祭品，今年亦一如既往，未有因本地經濟差而減少祭品。她認為，今年人流與往年相若，「孝子孝女每年清明節都會準時出現」。

紙紮鋪：人流較往年少

位於慈雲山的紙紮鋪「榮泰祥」距鑽石山墳場及靈灰安置所約10分鐘步程，店員張先生表示，今年的人流較往年「清靜」，銷情亦減少約3成。他說，由於本地經濟不景，今年入貨亦少約3成，又指今年大部份顧客寧願選擇「散買」金銀及衣紙等祭品，亦不願購買「衣包」。

另一紙紮鋪「恒豐棧」有售多款特色手工紙紮品，該店負責人說今年銷情「普普通通」，原本以為港人會北上消費，銷情會更差，但「始終中國人都係要拜山」。有職員表示，今年最暢銷的是原隻龍蝦及名牌手袋，人均消費約200至300元，但對比去年仍少約三分之一，形容去年顧客「好似啲嘢唔使錢咁」。

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