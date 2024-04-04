明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

運物局稱T4主幹路工程「刻不容緩」　續積極解說爭支持 (11:35)

立法會財委會原定3月底審議沙田T4主幹路工程共71.6億元撥款申請，政府在審議前以需時補充文件為由臨時抽起。運輸及物流局於今於Facebook發帖文，稱工程推展刻不容緩，指若無T4主幹路，預期沙田及馬鞍山的交通情况將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重時車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。局方指，會繼續積極解說，希望得到立法會及市民的支持，「讓T4盡快上馬」。

多名立法議員曾質疑工程造價高昂，亦有意見曾提出以周邊項目，例如沙田繞道或是擴闊T6橋取而代之。運物局於帖文內指出，沙田繞道或擴闊T6橋的功能各異，分別用作處理不同路段和流向的交通擠塞問題，而兩個項目仍在規劃階段，還需小心勘查研究，興建難度及所需時間絕不能低估，而且「遠水不能救近火」，指「興建T4刻不容緩，磋砣只會令當區的居民再次失望。」

局方表示，如果T4主幹路撥款申請獲立法會通過，預計可以6年內落成，即時釋放大埔公路（沙田段）的容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地區內的交通問題，屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 (往荃灣）或青沙公路（往西九龍）的行車時間將大幅縮減40%，由約20分鐘減至約12分鐘。

相關字詞﹕編輯推介 T4主幹路 運輸及物流局

上 / 下一篇新聞