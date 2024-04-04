運物局稱T4主幹路工程「刻不容緩」　續積極解說爭支持 (11:35)

立法會財委會原定3月底審議沙田T4主幹路工程共71.6億元撥款申請，政府在審議前以需時補充文件為由臨時抽起。運輸及物流局於今於Facebook發帖文，稱工程推展刻不容緩，指若無T4主幹路，預期沙田及馬鞍山的交通情况將持續惡化，甚至堵塞新界東的交通網絡，嚴重時車龍可由新城市廣場擠塞至沙田馬場，長達2至3公里。局方指，會繼續積極解說，希望得到立法會及市民的支持，「讓T4盡快上馬」。
多名立法議員曾質疑工程造價高昂，亦有意見曾提出以周邊項目，例如沙田繞道或是擴闊T6橋取而代之。運物局於帖文內指出，沙田繞道或擴闊T6橋的功能各異，分別用作處理不同路段和流向的交通擠塞問題，而兩個項目仍在規劃階段，還需小心勘查研究，興建難度及所需時間絕不能低估，而且「遠水不能救近火」，指「興建T4刻不容緩，磋砣只會令當區的居民再次失望。」
局方表示，如果T4主幹路撥款申請獲立法會通過，預計可以6年內落成，即時釋放大埔公路（沙田段）的容車量，亦能有效解決現時沙田、火炭、石門、馬鞍山等地區內的交通問題，屆時繁忙時間往來馬鞍山市中心與城門隧道公路 (往荃灣）或青沙公路（往西九龍）的行車時間將大幅縮減40%，由約20分鐘減至約12分鐘。