花蓮地震．現場報道︳全台灣累計十死千人傷　台灣土木技師公會料天王星大樓將拆卸 (17:57)

本報記者今日清晨由台東乘火車到花蓮，地震重災區之一的花蓮市區，部分建築物受損，外牆剝落、玻璃窗碎裂，有停泊在路面的車輛被磚頭壓毁，市區大部分商店今日均暫停營業。今次地震屬台灣25年來最強烈地震，全台各地均受影響。截至今天下午4時25分，全台灣已累計10死、1067人傷、660人被困及38人失聯。另外地震導致連接花蓮的公路及鐵路受阻，其中台鐵今晨6時公布，昨停駛的宜蘭蘇澳到花蓮秀林路段，已全線恢復正常發車。

為大樓結構安全提供意見的台灣土木技師公會花蓮辦事處處長林志誠表示，天王星大樓已確定需要拆卸，目前先就建築物的結構強度、鋼筋數量採樣，以便政府日後調查大樓建築是否符合法規。他預計拆卸工程需時5至7天。

林志誠稱，公會正協助評估花蓮市內受地震影響的建築物是否安全，昨天有約10幢被判斷為有危險，目前仍有逾百幢建築正在評估。天王星大樓所在的花蓮市民族里里長張東耀表示，由於蘇花公路封閉、多處交通擠塞，大型挖土機和拆卸工具運抵花蓮需時，暫時未確定何時能展開拆卸工程。

據台灣內政部消防署最新數字，是次地地震死亡、受困及失聯人數，全部集中在花蓮縣；傷者分布在10個縣及市，最多為新北市佔279人，其次為花蓮縣及宜蘭縣，分別有186人及72人。現時失聯包括花蓮縣42名酒店晶英員工、4名東華大學學生等。受困的包括和平礦場64人、位於九曲洞的5名晶英酒店員工及24名遊客。台灣當局今晨7時許派直升機到和平礦場，向受困者運送421公升糧食。

花蓮地震後停駛的宜蘭蘇澳到花蓮秀林路段，原料早上先恢復單線雙向行駛後，中午再搶修及開通雙線行車，台鐵今早公布已全線正常發車行駛。另因應「東部幹線」台9線公路中斷，台鐵增開10列次往返花蓮至宜蘭的區間快車。花蓮的士司機李先生表示，生意大受地震影響，因為大部分乘客均是包車遊覽，很多前往太魯閣國家公園，但山區災情嚴重，這幾天幾乎所有預訂都被取消。

明報記者鄭啟智、賴俊傑 花蓮報道