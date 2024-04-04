海關破兩私煙倉　拘一男檢逾3000萬元私煙 (10:31)

署理高級調查主任郭威表示，經初步調查後，兩個倉庫營運3至4個月，相信由被捕男子負責管理和經營，案發時他駕駛貨車到葵涌一貨運中心，準備將私煙寄往外地，相信他是蓮麻坑路倉庫的骨幹成員，同時在倉內，搜獲大批包裝物料和兩部包裝機器，相信為私煙包裝工場，將私煙收藏在不同的貨品包裝盒，或用錫紙及舊衣物包裹放入紙盒，分別寄往外地及作本地銷售，企圖逃避海關追查。另一位於坪輋五洲路的鐵皮倉位置偏僻，採用多層閘門，相信不法分子藉此逃避關員偵查，相信倉內私煙主要供應給新界東北一帶地區。

行動中，共檢獲690萬支未完稅香煙，市值約3100萬元，應貨稅值約2280萬元，海關相信已拘捕一名活躍在新界東北一帶私煙集團骨幹成員，搗破旗下兩個具規模的私煙儲存及包裝倉庫。