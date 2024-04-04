海關破兩私煙倉　拘一男檢逾3000萬元私煙 (10:31)

海關稅收罪案調查科昨日下午（3日）根據風險評估及調查，在葵涌一個貨運中心截停搜查一輛貨車，在車上搜出約90萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕報稱任職貨車司機的27歲男子，關員其後將他押到兩個分別位於打鼓嶺蓮麻坑路及坪輋五洲路的鐵皮倉調查，分別在兩個倉內檢獲大批未完稅香煙，在蓮麻坑路的鐵皮倉佔地約2000多呎，關員在倉內搜出約200萬支未完稅香煙，市值約900萬元，應貨稅值約660萬元；而坪輋五洲路的鐵皮倉，佔地約2500多呎，在倉內檢獲約400萬支未完稅香煙，市值約1800萬元，應貨稅值約1320萬元。
署理高級調查主任郭威表示，經初步調查後，兩個倉庫營運3至4個月，相信由被捕男子負責管理和經營，案發時他駕駛貨車到葵涌一貨運中心，準備將私煙寄往外地，相信他是蓮麻坑路倉庫的骨幹成員，同時在倉內，搜獲大批包裝物料和兩部包裝機器，相信為私煙包裝工場，將私煙收藏在不同的貨品包裝盒，或用錫紙及舊衣物包裹放入紙盒，分別寄往外地及作本地銷售，企圖逃避海關追查。另一位於坪輋五洲路的鐵皮倉位置偏僻，採用多層閘門，相信不法分子藉此逃避關員偵查，相信倉內私煙主要供應給新界東北一帶地區。
行動中，共檢獲690萬支未完稅香煙，市值約3100萬元，應貨稅值約2280萬元，海關相信已拘捕一名活躍在新界東北一帶私煙集團骨幹成員，搗破旗下兩個具規模的私煙儲存及包裝倉庫。