于品海無交財務報表又無解釋　高院唯有頒令破產 (20:26)

高院判辭指，于擁有的大地控股透過名下的Pippen Limited等5間公司，共持有南海控股54.6%股份。建銀國際2017年購入Pippen Limited債券後，入稟向于追討3.8億元；招商銀行亦曾追討于4.1億元，于各以大地控股的兩股作押記。

法官在判辭指，由於招商銀行比建銀國際較早取得押記令，故前者押記令較為優先。對於招商銀行及建銀國際分別追討債項分別為4.5億及4.7億，法官指出，即使兩股的大地控股並非估算所值兩元，接納于一方聲稱股份值6.5億元，亦不足以償還兩者債務。法官認為，于未能提出證據證明兩股大地控股股份所值金額。

法官引述建銀國際指，南海控股自2019年財政困難、損失慘重，從報告可見南海戶口於2020年至2021年中達31億元淨虧損。南海集團亦曾發表公告提及由2020年起面對前所未有挑戰，戲院營業額大幅下跌7成，翌年續跌3成半。