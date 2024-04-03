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美製心臟泵可刺穿心室壁　母公司強生醫療科技稱已更新使用說明 (18:07)

美國醫療儀器廠商Abiomed旗下多款心臟泵有刺穿左心室壁風險，美國食品及藥物管理局（FDA）早前發出警示要求回收並修正該系列說明書。Abiomed母公司強生醫療科技（Johnson & Johnson MedTech）今日（3日）回覆本報查詢時稱，在侵入性心臟病手術出現左心室穿孔是「罕見而已知的併發症（a rare but known complication）」，該併發症在使用涉事心臟泵患者的報告率為0.06%。該公司稱近日已更新涉事心臟泵的使用說明，以進一步解決相關潛在風險。

FDA早前發出最嚴重的第一級回收警示，指涉事Impella系列多款左側心臟泵可能會造成左心室穿孔或破裂、高血壓、供血不足和死亡，當局接獲129宗嚴重受傷呈報，包括49宗死亡。

聖保祿醫院稱6人曾用

衛生署資料顯示，本港13間公院和兩間私院有用涉事心臟泵，其中中大醫院早前回覆稱有3人曾用該裝置，現已停用。聖保祿醫院今日回覆本報稱，於2022年購入該款儀器，至今有6宗個案使用，均於供應商專家監察下進行，手術過程順利；供應商已安排講座向該院職員及心臟科醫生提供相關資訊，並繼續於手術期間安排專家到場支援。

強生醫療科技回覆表示，FDA的通知並非回收產品，而是基於該公司更新使用說明所致，目前Impella心臟泵仍在市場銷售。該公司稱，更新後的使用說明為植入和重新定位心臟泵提供更佳的技術指導，並強調心臟和血管解剖的注意事項，而本港衛生署於今年2月獲悉相關更新。

強生醫療科技稱，Impella心臟泵過去用於逾30萬名患者，並獲逾200項同行評審臨牀研究支持，反映Impella可提高急性心肌梗死心源性休克患者的生存率。

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