美製心臟泵可刺穿心室壁　母公司強生醫療科技稱已更新使用說明 (18:07)

FDA早前發出最嚴重的第一級回收警示，指涉事Impella系列多款左側心臟泵可能會造成左心室穿孔或破裂、高血壓、供血不足和死亡，當局接獲129宗嚴重受傷呈報，包括49宗死亡。

聖保祿醫院稱6人曾用

衛生署資料顯示，本港13間公院和兩間私院有用涉事心臟泵，其中中大醫院早前回覆稱有3人曾用該裝置，現已停用。聖保祿醫院今日回覆本報稱，於2022年購入該款儀器，至今有6宗個案使用，均於供應商專家監察下進行，手術過程順利；供應商已安排講座向該院職員及心臟科醫生提供相關資訊，並繼續於手術期間安排專家到場支援。

強生醫療科技回覆表示，FDA的通知並非回收產品，而是基於該公司更新使用說明所致，目前Impella心臟泵仍在市場銷售。該公司稱，更新後的使用說明為植入和重新定位心臟泵提供更佳的技術指導，並強調心臟和血管解剖的注意事項，而本港衛生署於今年2月獲悉相關更新。

強生醫療科技稱，Impella心臟泵過去用於逾30萬名患者，並獲逾200項同行評審臨牀研究支持，反映Impella可提高急性心肌梗死心源性休克患者的生存率。