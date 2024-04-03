政府要求改身分證性別者或要提供血液報告　律師憂涉私隱問題 (18:10)

入境處網站今上載指引，列明申請更改身分證性別的人，若未能符合部分性別重置手術要求，須提出合理醫學理由。條款列明，申請人須向入境處提交血液測試報告，並同意處方將資料轉交其他政府部門，以及承諾若更改通訊地址及電話號碼，須在30天內通知處方等。

何珮芝律師行合夥人、事務律師黃曉莊早前代表跨性別者謝浩霖打官司，她表示，新規定修補終院裁定違憲的地方，即使跨性別者無完成整套手術，亦有機會更改身分證性別，他們向陌生人展示身分證時，毋須詳細解釋經歷，「處理了日常的私隱保障，以及免於歧視的問題」。

不過，黃曉莊留意到新規定有令人擔憂之處，例如申請人要向入境處提交血液測試等醫學報告，亦要向處方匯報個人資料改動，究竟法律上是否合理，仍有待釐清。

組織「跨青時刻」的法律事務經理Christine表示，新政策繼續以做手術為更換身分證性別的準則，侵犯跨性別者保持身體完整的權利，有違終院裁決原意，「唔係放寬規定，係一個倒退」。她亦批評，入境處在終院裁決和推出新政策的一年多內，沒有諮詢跨性別組織，屬浪費時間。