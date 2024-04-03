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818流水式集會案上訴方將各自呈交陳辭　將爭議定罪判刑是否合符比例 (17:39)

2019年維園8．18「流水式集會」案，黎智英及李柱銘等7名民主派人士被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成立，他們上訴後就「組織集結」定罪撤銷，終院早前就「參與集結」定罪上訴批出許可，正審上訴將於6月24日舉行。終院今（3日）開庭處理，上訴方表示各人行為不同，為將理據闡述得最好，希望各自呈交陳辭，爭議會牽涉定罪判刑是否合符比例，最終獲法官批准。

上訴人為黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘。針對參與集結罪，終院較早時只就7人挑戰《公安條例》在執行層面相稱性的議題批出上訴許可；另外駁回律政司就組織集結罪提出的終極上訴。

常任法官林文瀚今午指出，目前主要只有一個上訴議題，得知上訴方要求就各人呈遞陳辭，法庭關注會否互相重覆等。代表黎智英的資深大律師余若薇稱，各方商討後認為彼此做法不一，上訴人的行為亦都不同，難以採用聯合上訴陳辭。余提及，黎當時沒發一言，他不是立法會議員，上訴圍繞黎的心態，以及定罪判刑等。

代表吳靄儀的資深大律師何沛謙表示，希望將每人上訴理據以最好並且不同方式闡述呈現在最高法院，又提到本案經過和平。林官最後准許各方遞交書面陳辭，上訴方可呈交陳辭上限各為20頁，律政司回應陳辭則限於30頁內。

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