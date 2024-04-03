旅議會暫未收到旅行團求助　縱橫遊取消月底往花蓮旅行團 (17:20)

袁振寧表示，周二（2日）有1團、約10多人的旅行團下榻宜蘭酒店，引述導遊指，今早7時許感強烈震感，酒店曾一度停電，但估計有後備電，故無出現困升降機情况，而相關旅行團今早10時許前往台北，完成購物行程後將返回香港，行程未有受到影響。

東瀛遊執行董事禤國全則表示，周二載有約1100人的遊輪從沖繩島前往石垣島，原定今早約11時安排客人落船參觀，但由於當地有海嘯警告，碼頭不對外開放，故遊輪暫時到安全的海域等待，大約2至3小時後海嘯警告解除，船隻才靠岸安排遊客遊覽。他稱，該郵輪預計周五（5日）抵港，暫時未有收到旅客要求退團的查詢。

至於台灣方面，禤國全表示有11團、約300人正在遊覽台灣，由於沒有經過花蓮，故相關行程未有受影響；而周二有兩團往宜蘭，由於宜蘭與花蓮的車程相距約2小時，相關旅行團亦無受影響。他稱未來兩周公司無旅行團前往花蓮，至於何時適合恢復前往花蓮的旅行團，則會視乎情況再作安排。