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警方反詐騙及洗黑錢拘210人　指不法之徒利誘青年借戶口洗黑錢 (17:06)

警方新界北總區刑事部過去兩周展開反詐騙及反洗黑錢行動，共拘捕210人，其中3人為學生，涉及152宗案件，相關案件損失達3.3億元，當中一名事主墮入投資加密貨幣騙局，損失高達3200萬元。

新界北總區聯同4個警區於上月20至昨日（4月2日）展開為期14日，代號「馭浪」行動，突擊搜查全港151個處所，共拘捕138男72女，年齡介乎15至80歲，涉嫌詐騙及洗黑錢等，共涉及152宗本地案件，損失總金額3.3億元，被捕人士合共處理4000萬元犯罪得益，行動中警方已防止轉移317萬元犯罪得益，並檢獲銀行文件、提款卡及手提電話等。其中被捕的兩男一女未成年疑犯，分別為15及16歲。警方發現犯罪團伙透過線上遊戲、網上交友等方式接近年輕人，再利用搵快錢、賺取更多零用錢的心態，以1000至2000元報酬，利誘他們收取犯罪得益。

警方指不論年紀大小，借出戶口被人利用均需負上刑責，呼籲家長多加留意子女網上結交的朋友，及教導保護個人及戶口的資料，免被不法之徒乘虛而入。新界北總區科技及財富罪案組總督察宋程慧表示，去年新界北總區共錄得9497宗騙案，較前年同期上升超過一半，當中投資及求職騙案損失達9.7億元，超過45%事主年齡介乎21至40歲。宋指新界北總區最近與律政司合作，向法庭要求為涉及洗黑錢的案件加刑，案件涉及兩名22至23歲被告，他們的銀行戶口在一星期內收取330萬至780萬的黑錢，最終被告加刑兩成，需要服刑36至38個月。

科技及財富罪案組督察李承恩表示，大部分高額投資騙案的事主以為認識到投資專家，只要網上或在手機程式顯示回報增加，就不斷增加投資注碼，直至程式失效或投資專家失去聯絡始覺受騙。當中最高損失的投資騙案男事主，被引誘利用手機程式投資加密貨幣，連同私人儲蓄及貸款共損失3200萬元。另外，警方又指有求職騙案的騙徒向事主聲稱，在網上「刷單」購買商品刺激銷量可帶來利潤，引誘事主連同朋友投入更多資金，今次警方揭發的案件中，單一案件事主的最高損失金額為375萬。

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