考評局：已就內地試場突發情况準備應對方案　重申運送試卷過程安全保密 (15:27)

容永祺補充，運送試卷的過程會有保安員，運至當地後會放進保安室的夾萬中，直至考試當日才開封；保安室24小時有人駐守，並有閉路電視監察，香港的職員亦可看到影像。他又說，內地考場中會有很多考評局職員參與，「絕對確保安全」。

考評局強調DSE資歷受海外院校認可

考評局今午晤傳媒時亦重申DSE受國際認可，又指上月做問卷調查，獲150間中學回覆，反映逾100間非本地大學已經向約300名DSE考生發放有條件取錄通知。容永祺表示，問卷調查印證公民科取代通識科，「完全不影響」DSE認受程度，強調沒見到有大學不接受DSE資歷。

魏向東表示，會繼續向全球不同大學宣傳DSE，提到目前已有逾600間海外院校在考評局網站列出對DSE考生的一般入學要求資訊，又說今年取得荷蘭海外考試資歷認證機構認可DSE資歷。

另外，魏向東說，各DSE試場已做好充足準備，因應疫後防疫措施放鬆，今年未有強制要求考生試前量體溫及要配戴口罩，考場亦會坐得寬鬆一些；今屆DSE試期較去年長，亦未有再出現考生須同日應考不同科目的情况，他期望考生應試壓力可減少。今屆DSE亦推行以「報到易」應用程式手機簽到，魏向東表示，若出現手機無電、遺失手機等突發情况，考務人員亦可協助報到；萬一系統故障，試場亦有預備紙本登記方式，不會影響報到過程。