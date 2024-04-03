明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大坑西新邨兩租戶拒遷出　平民屋宇入稟要求交吉單位及追討遷出津貼 (15:02)

本港最後一個私營出租屋邨大坑西邨重建在即，香港平民屋宇有限公司向租戶宣布搬遷「死線」，惟有居民仍未遷出。平民屋宇日前入稟區域法院，民事起訴兩名居民，指稱兩人違反中止租約協議，沒在限期前遷出，遂要求法庭頒令兩人須將單位交吉，並向兩人追討預繳的遷出津貼共合28.1萬元。入稟狀另指由於兩人違反相關協議，平民屋宇在重建後不會為兩人編配回遷的單位。

原告為香港平民屋宇有限公司，兩名被告分別為李佩芳與李秀玲。入稟狀指，原告與被告為業主與租戶的關係。去年8月，平民屋宇先後與兩名被告達成中止租約協議，兩人須分別於今年2月22日及24日的限期日或之前遷出。

根據相關協議，平民屋宇須向兩人支付遷出津貼、租金津貼及或特別津貼，李佩芳可獲合共83.8萬元津貼，當中約16.7萬元已繳付；李秀玲可獲合共57萬元津貼，當中約11.4萬元已繳付。餘款於單位交吉後才支付。

平民屋宇在限期前多次向兩名被告發信，提醒及要求兩人遷出，惟兩人在限期過後仍未遷出。由於兩人違反相關協議，平民屋宇要求法庭頒令兩人須將單位交吉、討回向兩人預繳的津貼共合28.1萬元，及要求賠償由約租當日至今的租值補償金。入稟狀另指，協議規定在租戶守約的情況下，可獲編配回遷租用重建後的大廈單位，但因兩人違反相關協議，平民屋宇不會為兩人編配回遷。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 大坑西新邨 平民屋宇

上 / 下一篇新聞