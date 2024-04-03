大坑西新邨兩租戶拒遷出　平民屋宇入稟要求交吉單位及追討遷出津貼 (15:02)

原告為香港平民屋宇有限公司，兩名被告分別為李佩芳與李秀玲。入稟狀指，原告與被告為業主與租戶的關係。去年8月，平民屋宇先後與兩名被告達成中止租約協議，兩人須分別於今年2月22日及24日的限期日或之前遷出。

根據相關協議，平民屋宇須向兩人支付遷出津貼、租金津貼及或特別津貼，李佩芳可獲合共83.8萬元津貼，當中約16.7萬元已繳付；李秀玲可獲合共57萬元津貼，當中約11.4萬元已繳付。餘款於單位交吉後才支付。

平民屋宇在限期前多次向兩名被告發信，提醒及要求兩人遷出，惟兩人在限期過後仍未遷出。由於兩人違反相關協議，平民屋宇要求法庭頒令兩人須將單位交吉、討回向兩人預繳的津貼共合28.1萬元，及要求賠償由約租當日至今的租值補償金。入稟狀另指，協議規定在租戶守約的情況下，可獲編配回遷租用重建後的大廈單位，但因兩人違反相關協議，平民屋宇不會為兩人編配回遷。