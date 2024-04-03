城巴主任認潛入女校廁所偷拍　官令還押小欖明言判監 (13:31)

被告張晉康（現31歲）蓄短髮、佩戴口罩及身穿裇衫到庭。辯方求情稱，大學畢業的被告於2016年加入巴士公司，負責策劃巴士路線。辯方呈上求情信指被告知道自己有問題，今年初主動向心理醫生求助。

辯方認為，雖然被告牽涉3罪，但均在同一所學校發生，冀索取感化及社會服務令報告後判刑。署理主任裁判官高偉雄打斷稱，「社會服務令咪對社會構成危險？」辯方希望法庭考慮被告去年還押兩個多月，給予他一次機會。

控方案情指，於2023年10月16日早上，女童X及Y進入學校女廁廁格，X見到上方有黑色物體伸出，旁邊廁格內人士穿着女裝皮鞋。X及Y等待該名人士步出廁格，發現是紮頭髮、有鬍子的被告，他黏有假眼睫毛和身穿德望校服。兩人質問被告是否偷拍，被告搖頭並逃離學校。翌日，女童Z留意到廁格水箱角落有膠紙固定手機，通知校方。

警方在手機檢驗出被告的指紋，被告遭拘捕後保持緘默，其租用單位被搜出16套校服，女性內衣及化妝品。及後，X在認人程序認出被告。