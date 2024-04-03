蘭桂坊逢周末深夜設「的士大使」　助旅客預算車資 (13:03)

因應近年部分的士司機在蘭桂坊等旅遊熱點向旅客濫收車資，警方推出「蘭桂坊的士大使計劃」。由4月5日起，每逢周六日凌晨12時至翌日早上5時，中西區交通安全運動將於蘭桂坊威靈頓街及士丹利街兩個的士站安排兩名「蘭桂坊的士大使」協助乘客預算車資，計劃為期3個月，冀可打擊的士違法行為。中區警區副指揮官羅國凱表示，希望計劃可保障乘客權益，亦重塑公眾對蘭桂坊的士服務的信心，提升蘭桂坊形象。
警方今日在威靈頓街的士站向旅客派發計劃的宣傳單張，以及安排「蘭桂坊的士大使」模擬協助準備登車的乘客填寫「的士資料卡」。警方將會聯同的士業界、蘭桂坊協會，以及中西區交通安全運動議會等持分者合作推出計劃。中西區交通安全運動協會屆時會安排兩名「蘭桂坊的士大使」各在威靈頓街的士站，以及增設的士丹利街過海的士站，協助乘客在登車時記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在「的士資料卡」上，資料卡亦附有的士車資參考表及相關投訴熱線。若乘客懷疑的士濫收車資或涉及其他違法行為，可將資料卡轉交予警方或交通諮詢委員會投訴。同時，蘭桂坊的商舖內會張貼海報宣傳計劃。
的士業議會主席黃卓邦表示，業界支持計劃，將會盡量派守法、服務優質的司機到蘭桂坊接載乘客，亦會確保在計劃期間有足夠的士應付需求。
兩名來自台灣的旅客徐小姐和張小姐在場獲派宣傳單張，單張印有計劃詳情，以及列出蘭桂坊一帶的士站位置。兩人皆表示單張有助他們更了解的士乘車資訊，張小姐又建議，警方可將單張做成橫幅，放置在蘭桂坊附近路口，讓路過的旅客清楚得悉。