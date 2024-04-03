蘭桂坊逢周末深夜設「的士大使」　助旅客預算車資 (13:03)

警方今日在威靈頓街的士站向旅客派發計劃的宣傳單張，以及安排「蘭桂坊的士大使」模擬協助準備登車的乘客填寫「的士資料卡」。警方將會聯同的士業界、蘭桂坊協會，以及中西區交通安全運動議會等持分者合作推出計劃。中西區交通安全運動協會屆時會安排兩名「蘭桂坊的士大使」各在威靈頓街的士站，以及增設的士丹利街過海的士站，協助乘客在登車時記錄預計車資、的士車牌號碼及目的地等資料在「的士資料卡」上，資料卡亦附有的士車資參考表及相關投訴熱線。若乘客懷疑的士濫收車資或涉及其他違法行為，可將資料卡轉交予警方或交通諮詢委員會投訴。同時，蘭桂坊的商舖內會張貼海報宣傳計劃。

的士業議會主席黃卓邦表示，業界支持計劃，將會盡量派守法、服務優質的司機到蘭桂坊接載乘客，亦會確保在計劃期間有足夠的士應付需求。

兩名來自台灣的旅客徐小姐和張小姐在場獲派宣傳單張，單張印有計劃詳情，以及列出蘭桂坊一帶的士站位置。兩人皆表示單張有助他們更了解的士乘車資訊，張小姐又建議，警方可將單張做成橫幅，放置在蘭桂坊附近路口，讓路過的旅客清楚得悉。