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花蓮地震樓房傾斜　當地港人稱中午仍感餘震　猶如「電影院震動座椅」 (12:45)

正在花蓮旅行的黃小姐表示，今早（3日）7時許被「震醒」，身處的民宿感到明顯的搖晃，形容「好像嬰兒床般擺動」，餐桌上較輕的物品及榻榻米床均移位，從露台看出去有不少民眾走到戶外暫避。她稱直至中午12時期間，仍多度出現餘震，每次均持續數分鐘，震感猶如「電影院震動的座椅」。

黃小姐稱，由於民宿較近海邊，她與友人曾一度駕車至市中心暫避，惟留意到便利店的貨物四散，另有兩幢大樓以30度及45度傾斜；其中一幢大樓地下原設早餐店，她們到場時看到早餐店已經被壓扁至不見蹤影。

本周一（1日）與友人從台北自駕遊到花蓮旅遊的黃小姐，原本打算明天（4日）駕車返回台北，惟聽說介乎花蓮及台北的部分公路斷裂，無法駛過，故未知如何返回台北和歸還車輛。她引述民宿職員表示，位於南濱一帶的民宿暫時安全，仍然會開放，故她亦會暫時留在花蓮，再計劃行程和交通安排。

而在台北遊行的施小姐稱，原本報名參與一天遊旅行團，前往花蓮太魯閣國家公園，惟導遊在出發後約40分鐘，稱「花蓮情况挺嚴重」，故沿路截返至台北，並在全額退款下取消行程。她指行程的確打亂，惟安全第一最緊要。

施小姐表示，今早（3日）約8時許在西門町集合，有外國團友看到花蓮地震相關的新聞片段而尖叫；惟台北距離花蓮數小時車程，加上遊行團如常出發，隨團團友估計花蓮地震不太嚴重，故無人要求退團。她稱，旅遊巴如常開車約40分鐘後，在前往其中一條高速公路時，導遊突然稱花蓮現時不安全，故只能取消行程，安排旅遊巴折返台北。

入境處回覆查詢指，截至今日（3日）中午12時，接獲12名身在當地的港人求助及確認相關港人正身處安全地方，並已向求助人提供相關資訊及可行協助。處方指獲悉台灣發生地震後，已即時透過港府相關部門、旅監局及旅議會了解情况，提醒身在外地的香港居民，如需協助可致電求助熱線等方式求助。

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