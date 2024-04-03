已完成指定手術改變性徵者　若符特定要求可改身分證性別 (12:03)

新修訂的更改身份證性別記項政策下，一般未有完成整項性別重置手術人士，若能提交相關醫學證明及文件，證明完成處方訂出的手術治療及符合資格準則及要求，入境處長會按個案的個別情况考慮是否批准更改身分證性別記項的申請。當中要求申請人須聲明「將會繼續接受持續的異性荷爾蒙治療，並會按處長就其荷爾蒙水平作抽查的要求，提交相關的血液測試報告。」

處方訂出的手術治療及符合資格準則及要求：

（一）申請人已完成以改變性徵為目的的手術治療︰

（i）由女性重置為男性︰切除乳房（雙側乳房切除術）；

（ii）由男性重置為女性︰切除陰莖及睪丸；及

（二）申請人使入境處長信納他／她已符合以下所有條件，並作出法定聲明確認他／她︰

（i）患有或曾經患有性別不安；

（ii）緊接申請日期前的至少兩年內，已持續以另一性別生活；

（iii）餘生將會繼續以另一性別生活；

（iv）緊接申請日期前的至少兩年內，已持續接受異性荷爾蒙治療；及

（v）將會繼續接受持續的異性荷爾蒙治療，並會按處長就其荷爾蒙水平作抽查的要求，提交相關的血液測試報告。

處方表示，政府已就去年2月Q及Tse Henry Edward訴人事登記處長案件（終審法院民事上訴2022年第8及9號）案件判決，審慎考慮更改身份證性別記項政策的目標、相關的法律及醫學意見，以及參考海外的相關做法，決定修訂更改身份證性別記項政策。