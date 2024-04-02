廣東省機構來港推廣國安教育  大會堂辦「大國長安」動漫展 (19:43)

廣東省文藝機構來港推廣國安教育，夥香港動漫團體，由今日（2日）至4日，於香港大會堂展廳隆重舉行「大國長安·慶祝第九個全民國家安全教育日——粵港澳優秀動漫插畫展」，展出漫畫插畫作品共148幅，動畫作品22部，展品包括內地人氣漫畫家肥志的《如果歷史是一群喵》、馬榮成經典代表作《風云天下》。大會指正值金庸先生百年誕辰紀念，本次展覽亦有畫家李志清的《射雕英雄傳——黃蓉》。
展覽由由廣東省文學藝術界聯合會、廣東省國家安全基金會指導，藝文發展基金會、廣東省動漫藝術家協會聯合主辦，並有香港動漫畫聯會、澳門漫畫從業員協會協辦。大會指展覽主題環繞公民核心價值和國民教育，通過動畫、漫畫和插畫形式，展現中國千年文明的輝煌成就，提升香港市民及青少年對社會與中華文化的認同感和榮譽感。
展覽劃分為「時代畫像」、「灣區故事」和「龍的傳人」三大板塊。其中「灣區故事」，以漫畫形式講述故事，展品包括有黃玉郎及馬榮成的作品。除了漫畫作品之外，參觀者亦可一睹近年內地大熱的國產動畫，包括《中國奇譚》及《雄獅少年》等。
展覽今日舉行開幕儀式，中聯辦保安部部長陳玉明、香港藝術發展局藝術教育委員會主席陳雪儀、和平文化交流中心主任穆振武、廣東省動漫藝術家協會主席金城、香港動漫畫聯會副會長溫紹倫及藝術家李志清等多名嘉賓出席。
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