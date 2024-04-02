男警不滿遭同袍辱罵妻母入稟指性騷擾　官指瑣碎無聊判須付訟費 (17:53)

申索人為警員吳漢生（音譯），答辯人為高級警員林文龍（音譯）和警務處。吳漢生早前終止針對警方的申索，警方其後追討訟費，梁官今頒下訟費決定。至於針對林文龍的申索，梁官今年3月裁定沒合理訴訟因由，下令剔除申索。

梁官在判辭表示，吳漢生指稱被林文龍指罵「你老婆畀我╳」、「你阿媽畀我╳，生咗你個衰仔」等，只是工作場合的騷擾字眼，充其量顯示兩人長期爭執，與性騷擾無關。梁官稱，一個合理的人會將林的指罵句子解讀為一般侮辱性說話，而不是林對吳的妻子或母親有性方面的興趣。梁官提及，平機會曾經告知吳，本案情節不構成性騷擾，吳仍然提出訴訟，涉案申索顯然瑣碎無聊。

梁官強調，警方接獲吳漢生的性騷擾個案之後，已在兩個月內會見相關警員，並在四個月內完成調查結果，有關證供無受質疑。梁官認為，平機會接手個案之後，警方就依照吳的意願暫停調查，吳現時指控警方沒有採取合理跟進措施，說法並不合理，故下令吳向警方支付5.6萬元訟費。