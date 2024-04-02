警打擊洗黑錢拘37人　大部分屬傀儡戶口持有人 (16:49)

觀塘警區刑事部督察梁普恩表示，行動偵破35宗案件，當中涉網上求職騙案、網上購物騙案及網上投資騙案，有37男64女誤墮騙案，他們年齡介乎18至75歲。梁普恩指，單宗最大損失金額的案件是一宗投資騙案，損失約4100萬港元，56歲女商人在社交平台認識騙徒，其後投資虛擬貨幣受騙。

警方經調查拘捕29男8女，他們年齡介乎15歲至66歲，涉嫌詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名。調查期間，部分被捕人士承認為金錢報酬，出售自己個人銀行戶口予犯罪集團作處理犯罪得益之用。警方指涉案傀儡戶口持有人的職業，以及被招攬渠道有待調查，初步調查顯示，他們收取幾百元至幾千元犯案。

警方呼籲，市民切勿借出戶口或出售個人資料以開設新戶口等。根據過往的成功檢控案例，法庭明確地指出即使被捕人推搪自己單純地向第三者借出、賣出或出租戶口，成為傀儡戶口的持有人，沒有直接參與洗黑錢，其刑責與真正處理犯罪得益的人無異，法庭甚至會把這些考慮成為加刑因素。警方稱，會徵詢律政司法律意見追究被捕人的刑事責任及積極向法庭申請加刑。