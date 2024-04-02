23條立法︳陳智思相信「紅線」清晰但仍有市民擔心　料社會需時摸索 (16:52)

陳智思今日出席民主黨網台節目，並接受傳媒提問。他不認為國安法及23條立法實施後，香港包容性減少，強調只要不是想推翻政府，理性批評、以事論事並無問題，舉例近期社會有不少針對垃圾徵費的批評。

不過，陳智思承認部分人有憂慮，認為不能怪責市民，應給予時間社會摸索，23條立法後生活是否如常、外媒空間是否仍然存在，也要由時間證實。「的確有部分人擔心，做啲嘢、講啲嘢會否有機會違法呢？我估計現在階段，是在觸摸哪裡得、哪裡唔得。」被問到非建制派如民主黨的參政空間，陳智思說他願意與任何人溝通，希望有更多旨在幫助香港的人士參政。

本港經濟疲弱，剛過去的復活節長假期大批市民北上消費。陳智思認為香港面對挑戰，舉例在深圳消費的價格及服務質素均較香港好。「純粹用價錢競爭，有排都未必可以去到深圳的程度，（香港）絕對是靠服務，所以當時聽到很多人講深圳服務好，我真的驚。」

陳智思不認為香港面對深圳再無競爭力，但指出要有新思維，不能單靠政府支持「幫補」，需自我增值。他說，部分行業已經「救唔返」，應發展在一國兩制下在內地不能做、香港具優勢的產業。

對於本港與新加坡的競爭，陳智思說兩地市場不同，香港優勢在於外地企業可發展中國市場。他承認新冠疫情期間，很多企業將區域總部遷出香港，一般不會很快重回香港，但認為如果這些企業着眼內地市場，「一定會返來」。

西九文化區面對財政問題，解決方案有待政府回應。身兼西九文化區管理局副主席的陳智思表示，相信政府不會容許西九面臨清盤局面，他說西九的用地「無可能出售」，目前冀政府增加西九的財政空間，例如可以出售將來建成的單位。