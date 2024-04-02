麥美娟指三會委員須愛國愛港符政府理念　若敗選者不可參與屬歧視 (14:43)

麥美娟提及今屆區議會及新一屆三會成員是完善選舉制度後的新產生的一屆，望委任的三會成員往後與關愛隊及區議會，在區內互相合作，協力服務社區。她又指為鼓勵更多地區人士加入三會，亦特別就此增加三會名額，若將今屆三會成員總數的2999人，減去全體區議員470人，三會成員的總數同往年相若，反映仍有不少社區人士參與。

她續稱委任今屆三會成員時考慮三點，包括是否愛國愛港，與政府在地區治理上理念一致，熟悉地區及有服務地區熱誠，又指即使委任的成員曾在選舉落敗，但並非勝出才能服務社區，他們落敗後亦願意作社區服務，認為他們在三會亦會發揮作用，服務社區。至於未委任非建制派或民主派人士，她稱如有人認為自己已長時間服務社區但未獲委任，或應考慮是否有人比他們更合適。

新委任的三會成員中有成員被「調區」，被問到會否影響其服務，麥說相關人士在地區服務上有一定經驗，不會只認識他自己區的工作，認為社區人士在不同社區也會有熟悉的聯繫網，強調符合三個委任條件才會委任。

針對本報報道上屆三會人士有不少未有開會，今屆不少未獲續任，被問到是否考慮相關因素而不委任，及會否為新一屆三會成員設立出席會議的「KPI」（關鍵績效指標），她則說有信心政府委任的新委員，有服務地區的熱誠，日後會在出席會議及舉辦活動上會做好他們的工作。