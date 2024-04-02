三人涉荃葵青遊行認串謀非法集結囚25至30個月　同案被告判囚一年以內官稱不認同 (14:37)

被告為機械技工潘世傑（現年30歲，下同）、無業女子羅雅婷（46歲）及機械技工區曉鋒（49歲），他們均否認串謀犯暴動罪，承認串謀參與非法集結的交替控罪，潘、區另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

法官練錦鴻指出，互聯網廣泛傳播當時情况，使人憂慮並以為香港烽煙處處、戰火連天，有人向警方投擲汽油彈和磚塊；本案不是即興發生、涉及至少1000人，被告攜有一身裝備、乘坐私人交通工具到達暴力衝突現場附近。示威者嚴重破壞社會安寧，導致香港以自由和平社會引以為傲的聲譽受損。

對於辯方求情陳辭談及，同案認罪被告較早時的判刑，練官於庭上稱「拜讀過博學同袍判刑理由」後，認為另一法官無解釋為何以監禁15個月為量刑起點，沒提到嚴重的暴力對抗行為，而練官強調合謀參與者罪責應和參與者相等，遂以3年為量刑起點。

練官不接納被告的親友求情為減刑理由，只就他們認罪減刑。潘世傑當時全身黑衣及管有無線電收發機，唯一推論是有備而來與示威者互通消息，共被判囚30個月。羅雅婷駕車載著被告，車上有雷射筆等物品，練官認為她擔當不可或缺的角色，判囚28個月。至於穿戰術背心區曉鋒準備加入示威行列，判囚25個月。

同案7名被告早前認罪被判囚9至12個月。