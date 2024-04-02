明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三人涉荃葵青遊行認串謀非法集結囚25至30個月　同案被告判囚一年以內官稱不認同 (14:37)

2019年8月25日「葵荃青大遊行」後發生衝突，警方在荃灣屠房外三部車輛搜出多支行山杖及逾千顆鋼珠等，並拘捕車上12人。其中兩男一女早前承認串謀非法集結等罪，還押至今（2日）在區院被判監25至30個月。法官指，被告分別以無線電與示威者協調對抗警方，以及用自己汽車把同謀者送往現場，罪責近乎暴動，不認同另一法官就同案認罪被告以15個月為量刑起點，本案量刑起點定為3年。

被告為機械技工潘世傑（現年30歲，下同）、無業女子羅雅婷（46歲）及機械技工區曉鋒（49歲），他們均否認串謀犯暴動罪，承認串謀參與非法集結的交替控罪，潘、區另承認無牌管有無線電通訊器具罪。

法官練錦鴻指出，互聯網廣泛傳播當時情况，使人憂慮並以為香港烽煙處處、戰火連天，有人向警方投擲汽油彈和磚塊；本案不是即興發生、涉及至少1000人，被告攜有一身裝備、乘坐私人交通工具到達暴力衝突現場附近。示威者嚴重破壞社會安寧，導致香港以自由和平社會引以為傲的聲譽受損。

對於辯方求情陳辭談及，同案認罪被告較早時的判刑，練官於庭上稱「拜讀過博學同袍判刑理由」後，認為另一法官無解釋為何以監禁15個月為量刑起點，沒提到嚴重的暴力對抗行為，而練官強調合謀參與者罪責應和參與者相等，遂以3年為量刑起點。

練官不接納被告的親友求情為減刑理由，只就他們認罪減刑。潘世傑當時全身黑衣及管有無線電收發機，唯一推論是有備而來與示威者互通消息，共被判囚30個月。羅雅婷駕車載著被告，車上有雷射筆等物品，練官認為她擔當不可或缺的角色，判囚28個月。至於穿戰術背心區曉鋒準備加入示威行列，判囚25個月。

同案7名被告早前認罪被判囚9至12個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞