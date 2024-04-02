涉企圖欺詐選舉開支　「龍心」囚6個月 (14:31)

現年47歲的林克霖被裁定兩項在選舉中作出舞弊行為及兩項企圖欺詐罪成。案情透露，被告於2020年9月29日向選舉事務處遞交連同支持文件及申索表格的選舉申報書，向政府申請支付款項。在他所申報的選舉開支中，包括以31,200元購買面部護理療程及以7,500元租用酒店房間作辦公室，合共38,700元，並企圖誘使選舉事務處向他支付其申索。

被告沒有法律代表，親自求情指他對法律懵然不知，加上他在被還押的兩周內飽受生病及牙痛的煎熬，遂冀法庭輕判。崔官判刑時指，背景報告顯示被告6歲來港，有大學學歷及曾從事資訊科技業工作，2008年周遊歐美，3年後返港至2021年移居英國，去年返港參與拳賽，以及被告過去有管有毒品、非禮和遊蕩的案底。崔官續指，被告堅稱沒有意圖犯案及他不理解法律，反映被告沒有反省及悔意，亦沒有任何減刑因素，故4罪判監禁6個月。