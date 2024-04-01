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垃圾徵費︳先行先試今日開展　試點住戶稱無政府人員宣傳　有商戶棄置垃圾無用指定袋 (17:58)

垃圾徵費「先行先試」計劃今日開展，政府向6類處所共14個試點派發指定垃圾袋。本報記者今到訪各個試點，其中於深水埗北河街15及17號的「三無大廈」，有住戶稱未有政府人員向住戶宣傳計劃，擔心有住戶會非法棄置垃圾。而在兩個商場試點，有垃圾筒仍然使用普通垃圾袋，部分商戶棄置垃圾時亦無使用指定袋，而垃圾房內收集垃圾的大型垃圾箱則有套上指定袋。

記者今午1時前往深水埗北河街的試點，發現有部分單位門外放有指定垃圾袋，至下午4時許仍未有人領取，該廈內有多張垃圾徵費的宣傳海報被撕毀。劏房住戶吳小姐表示，因家中有小朋友，平日垃圾棄置量較多，已收到30個最大容量的指定膠袋，預計每日可用1個。她指，未來會考慮減少棄置垃圾及增加回收。問及試行期間是否有政府人員宣傳，她指沒有，住戶只能根據大廈內有關宣傳海報及自行上網查閱了解，亦直言雖然現時棄置垃圾與以往分別不大，但擔心未來真正實行垃圾徵費後，會因對措施認識不足而錯誤棄置垃圾並被罰款。

另一租戶李先生租用頂層房間繪畫油畫，他指今早發現門外放有指定膠袋，惟並未使用。他解釋指，因房間有木蝨，需清理雜物，但指定膠袋容量不足，故需使用其他膠袋棄置垃圾。被問到對垃圾徵費的看法，他稱現在購物加購膠袋都要收費1元，認為計劃對他影響不大。

至於在深水埗長沙灣道58號的試點，每層均有已使用指定袋的垃圾筒，有住戶使用指定袋扔垃圾袋。

商場內垃圾桶使用普通垃圾袋

屯門卓爾廣場是先行先試的其中一個試點，商場內垃圾桶今午繼續使用一般的垃圾袋。有商戶表示，商場向他們派發20公升的指定垃圾袋，但不夠用，只能用作丟棄紙張、紙巾等小型垃圾。據記者在垃圾房觀察，收集商戶垃圾的大型垃圾桶均已套上指定袋，另外有一個貼上「違規垃圾」的垃圾桶，內有膠籃、發泡膠箱等。

另一個商場試點大埔新達廣場，商場內垃圾筒同樣只使用普通垃圾袋，而垃圾房則使用指定袋收集垃圾。有商戶表示，商場管理處本月向他們派發數款不同容量垃圾袋供試用，下月開始則需自費購買，不過由於以往一向由商戶自行購買垃圾袋，認為影響不大。

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