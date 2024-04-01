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黃家和料復活節假餐飲業整體生意跌3成　高端食肆最受影響 (11:13)

復活節長假首3天約150萬港人人次出境。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早於港台《千禧年代》中表示，預期今年復活節食肆整體生意按年跌3成或以上，他初時估計復活節晚市生意會較平日跌約3成，現估計或跌4成以上，形容是對餐飲業一個「幾大警號」。

黃家和表示，復活節假大批市民離港旅遊對餐飲業影響很大，其中最受影響的是高端食肆，因離港的市民消費力較高。他又說，復活節假期雖有旅客來港，但來港人數不抵離港人數，即使有Art Central、Art Basel等盛事，惟活動地點較集中，僅維港兩岸的商店較受惠。 

他稱，對餐飲業未來經營有些擔心，提到近一個月有200至300間食肆結業，又說4月份一般是一年內生意較差的月份，認為食肆結業的現象會在今年持續。黃家和說，澳門同受市民北上旅遊風氣影響，但當地政府「出盡法寶」吸引內地旅客消費，故市面十分暢旺，認為未來香港餐飲及旅遊業或要與澳門「打包式」設計旅遊活動，亦要很大的突破及轉型，才可幫助到生意。

禤國全：復活節假客量較去年多1倍

東瀛遊執行董事禤國全於同一節目說，復活節假期外遊旅行團客量較去年同期多1倍，其中內地團的旅客人次升3倍，相信與交通方便、高鐵價錢不會因旺季提升有關；日本團的客量升約10個百分點、東南亞團及歐洲團客量較去年復活節均升約1倍。他又說，今年復活節假期的團費較去年便宜，平均減1成至3成不等，主要因為運力提升、機票價錢回落。

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