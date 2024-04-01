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元朗七旬男為單親女兒拾紙皮　遭的士撞斃　警拘的士司機 (20:06)

【20:06更新】元朗發生致命交通意外。今日（4月1日）清晨5時許，一輛的士駛至元朗大棠路近深涌村時，撞到一名71歲姓胡男子。該名男子陷入昏迷，由救護車送往博愛醫院搶救，其後證實不治。現場遺下一架載有紙皮的手推車及拖鞋，而涉案的士車頭凹陷。

警方到場調查事故起因。該名65歲姓植的士司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他已被扣留調查。新界北總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。

被撞老翁的女兒受訪時失聲痛哭，指自己是單親媽媽，需照顧一對年幼子女，父親見其肩負家庭重擔，不時拾紙皮幫補家計，未料發生事故，坦言感到徬徨無助。

其女兒胡女士透露，數年前與丈夫離異，8歲女兒及7歲兒子交由自己照顧，而母親亦有協助，直言一家未有領取綜緩，「我覺得自己有手有腳，我都不想小朋友畀人睇唔起」。惟前年她遇交通意外致手部受傷，工作量減少。原在內地生活的爸爸，身型瘦削，但一向身體健康，為方便照顧妻女及兩名孫子，自去年來港。因不忍女兒獨力肩負家庭重擔，故會間中拾紙皮幫補家計。她提及事發經過時難忍情緒失聲痛哭，「我都覺得自己好無用」，又估計父母當時應推車去賣紙皮，「我媽媽喺前面聽到嘭一聲，返轉頭就見唔到我爸爸」。她指見到爸爸時，其頭部沒有明顯傷痕，但鼻、口及耳都有血跡，「我都唔知個司機點揸車，直落都可以撞成咁」。

相關字詞﹕元朗 交通意外

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