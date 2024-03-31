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【圖輯】見山書店今結業大批市民到場送別　讀者嘆獨立書店缺乏政府支持 (19:07)

位處上環半山的「見山書店」今日（31日）結業，近200人下午到場送別。有來自台灣的讀者讚賞「見山」的書種和活動多元，感慨在港經營書店艱難；亦有市民帶同小朋友來送別書店，冀他們知道社會變遷。中大政治與行政學系高級講師蔡子強形容「見山」具「香港以往有的自由、多元氣息」，書店結業前夕屢被投訴，認為這反映香港難重回多元空間。

店主陳莘堯說，待人潮散去後便會關門，對於結業的感受，僅稱沒有特別不捨。「見山」去年底宣布結業時稱書店屢遭投訴，收到多個政府部門來信「檢控」，對於決定結業的原因，她則不願多談。

於2018年開業、位於上環太平山街的「見山書店」今日結業，過百人潮今午到場送別，把握最後機會購買書籍，並拍照留念。來自台灣的胡太特意前來買書，她說以往來港旅居曾到訪「見山」，稱讚店內藏書種類和舉辦活動多元，「很多書在圖書館沒有，令大家更珍惜這個機會」。胡太表示，台灣有很多獨立書店，獲當地文化部支持，發展蓬勃，反觀本港的獨立書店缺乏政府支持，經營困難，「非常之不容易，很佩服他們」。對於「見山」結業，她說最重要是背後的精神，「香港一日到晚都失去很多事物，後會有期啦。有這樣的精神，終有一日會再開」。

羅先生則專程帶同10歲與7歲的女兒到場，稱見證「一個時代的轉變」，「她們未有感受，等她們有這個記憶，將來可以講番，有這個地方，香港發生過什麼事，他們都是經歷過，有帶他們來見證過。」他認為「見山」沒法經營，反映獨立書店被針對，與政府相反的意見難以存在。

蔡子強對於「見山」結業感到可惜，認為書店是讓人「唞氣」的空間，「都不是搞遊行示威，現在連一個買本書、見下面、傾下計的地方都沒有了」。「見山」宣布結業前夕屢遭投訴，多次收到政府部門來信，蔡子強說，書店面對投訴自然引起外界揣測，質疑為何與官方論調存在落差，「是否真的可以放低過去繼續行」，認為事件反映香港沒有機會恢復多元並存空間。

中大政治與行政學系副教授周保松則表示，自「見山」開業已認識店主，有協助舉辦講座。他說一直關心香港書店發展，稱「見山」的經營經驗十分寶貴，「做出版、各種各樣的文化活動，開創了很重要的文化實驗，是之前的獨立書店未試過。」

立法會前議員吳靄儀不時出席「見山」的活動，今日亦有到場。她說「見山」的價值在於建立一種感情，縱然在目前環境很多事也做不到，但仍然能一同追求文學、藝術是很珍貴。對於這樣空間會否愈來愈少，她說「人是有創造能力，所以今日不是悲傷或者沉重的日子」。填詞人周耀輝稱，「見山」是「可以畀城市呼吸」的空間，對其結業感到不捨。不過他也相信香港具有生命力，「閂了一個，可能有另一個出現，我相信我們」。

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