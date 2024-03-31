明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

房署第二輪公屋資產申報於5月底截止　將參考「好市民獎」鼓勵舉報濫用公屋 (13:17)

房屋署去年10月要求首批約8.8萬個未住滿10年的公屋租戶申報居住情况及資產，下月起將展開第二輪資產申報，涉及約25萬已住滿10年的公屋戶。房屋署長羅淑佩表示，有關第二輪資產申報的公屋戶須於5月31日前交回申報表，並稱車輛也屬資產之一，將會加強巡查轄下停車場，調查有否資產超標的情况。

羅淑佩在無綫節目《講清講楚》表示，在入伙年期較長的屋邨，因租金較便宜，租戶生活穩定，有積蓄買車並不奇怪，但若在新屋邨出現比較昂貴的車，甚至掛上「中港牌」，很有可能屬濫用公屋對象，署方將會重點調查這些個案。她亦表示，會積極考慮抽查正在輪候公屋申請人士，認真調查其資產是否合乎申請資格，如超出限額，則會將該人士從輪候名冊中剔除。

至於舉報濫用公屋的獎勵計劃，羅淑佩表示，望今年內能夠推出計劃，強調將要求舉報時具名、舉報人與有關部門面談，以及署方必須成功發出收樓通知才會給予獎賞，以防市民濫報，計劃將會參考好市民獎，如獎金約3000元。被問到現時政府財政一般，獎勵計劃能否持續進行，她認為建屋成本十分昂貴，形容如果一個小的獎勵能令署方收回被濫用的公屋，「這筆生意做得過」。

另外，羅淑佩提及已開始招標、位於柴灣祥民道的首幅「樂建居」地皮，指《施政報告》曾提及在2023/23年度推出3幅土地，而今年樓市「撤辣」後一手樓和二手樓的交投上升，市場活躍、樓價平穏發展，認為是合適時機推出地皮，又指地皮是罕有的市區地，建築承諾期長，能讓發展商「走盞」，再加上交通方便、鄰近港鐵站，具一定吸引力。被問到會否擔心發展商壓低投標價，又或壓低質素以提高利潤，她指，暫不猜度出價，認為目前言之尚早，並稱會尊重和跟從地政總署的定價政策，同時指「樂建居」的條款之一為政府不會包底回購未能賣出的單位，相信發展商會用合理的建造質素以售清單位。

對於有意見認為今期售賣的居屋銷情一般，又指啟德啟鑽苑早前有過百個單位「撻訂」，部分是「納米」單位，羅淑佩指截止周三，今期居屋已賣出逾57%單位，較「居屋2022」同期數字54%為多，認為銷情比去年更好。她說，會再研究如何處理未能售出的單位，強調需求仍然存在，還有不少人仍在申請和輪候；她同時回應「撻訂」情况，稱不論私樓或居屋在樓市價格下行時，大家有不同考慮。她又表示，因單位面積「封底」，不得少於26平方米，未來將不再興建「納米」單位，而據了解未來尚有數十個「納米」單位，於2026年落成的居屋樓盤。

相關字詞﹕編輯推介 房屋署 公屋

上 / 下一篇新聞