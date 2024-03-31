房署第二輪公屋資產申報於5月底截止　將參考「好市民獎」鼓勵舉報濫用公屋 (13:17)

羅淑佩在無綫節目《講清講楚》表示，在入伙年期較長的屋邨，因租金較便宜，租戶生活穩定，有積蓄買車並不奇怪，但若在新屋邨出現比較昂貴的車，甚至掛上「中港牌」，很有可能屬濫用公屋對象，署方將會重點調查這些個案。她亦表示，會積極考慮抽查正在輪候公屋申請人士，認真調查其資產是否合乎申請資格，如超出限額，則會將該人士從輪候名冊中剔除。

至於舉報濫用公屋的獎勵計劃，羅淑佩表示，望今年內能夠推出計劃，強調將要求舉報時具名、舉報人與有關部門面談，以及署方必須成功發出收樓通知才會給予獎賞，以防市民濫報，計劃將會參考好市民獎，如獎金約3000元。被問到現時政府財政一般，獎勵計劃能否持續進行，她認為建屋成本十分昂貴，形容如果一個小的獎勵能令署方收回被濫用的公屋，「這筆生意做得過」。

另外，羅淑佩提及已開始招標、位於柴灣祥民道的首幅「樂建居」地皮，指《施政報告》曾提及在2023/23年度推出3幅土地，而今年樓市「撤辣」後一手樓和二手樓的交投上升，市場活躍、樓價平穏發展，認為是合適時機推出地皮，又指地皮是罕有的市區地，建築承諾期長，能讓發展商「走盞」，再加上交通方便、鄰近港鐵站，具一定吸引力。被問到會否擔心發展商壓低投標價，又或壓低質素以提高利潤，她指，暫不猜度出價，認為目前言之尚早，並稱會尊重和跟從地政總署的定價政策，同時指「樂建居」的條款之一為政府不會包底回購未能賣出的單位，相信發展商會用合理的建造質素以售清單位。

對於有意見認為今期售賣的居屋銷情一般，又指啟德啟鑽苑早前有過百個單位「撻訂」，部分是「納米」單位，羅淑佩指截止周三，今期居屋已賣出逾57%單位，較「居屋2022」同期數字54%為多，認為銷情比去年更好。她說，會再研究如何處理未能售出的單位，強調需求仍然存在，還有不少人仍在申請和輪候；她同時回應「撻訂」情况，稱不論私樓或居屋在樓市價格下行時，大家有不同考慮。她又表示，因單位面積「封底」，不得少於26平方米，未來將不再興建「納米」單位，而據了解未來尚有數十個「納米」單位，於2026年落成的居屋樓盤。