韋志成：市建局有一定財政壓力　料今年第三季展開向外融資計劃 (12:31)

韋志成表示，市建局於未來5年需要就多個已開展的大型重建項目進行業權收購，同時就新開展項目進行收購，預計涉及開支超過800億元，而現時市建局有大約180億元的現金流，故有一定壓力財政。他提到，市建局大部分於早年收購的項目帶來一定盈餘，至今累積的總盈餘大約370億元，將保留及用作推行其他重建項目。

他指出，市建局在過去一年積極從不同方面作策略性的調整，盡力維持財務穏健，包括調整收購和招標步伐，適時透過招標所得的前期款項，為其他項目進行的收購工作提供資金流；亦研究如何縮短收購流程，期望加快業戶遷出單位，以便項目地盤能早作準備，在合適時間推出招標，令資金盡早回籠。

在提升招標意慾方面，韋志成說，會簡化招標條款，並在規模大、涉及較複雜程序的市區更新項目中與發展商分工合作，包括由市建局進行各項前期技術研究，讓中標的發展商能專注發展住宅、商業零售等部分，提升項目的吸引力。他又說，將研究針對規模較大的項目，調整一筆過繳付前期款項的安排，容許分期付款或較為靈活的付款方式，以吸引更多不同規模的發展商參與。