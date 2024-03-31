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垃圾徵費︳謝展寰：減廢初心不變　惟要小心考慮如何最切合香港需要 (11:12)

垃圾徵費計劃明起於14個處所先行先試。環境及生態局長謝展寰於港台《舊日的足跡》中表示，政府推動減廢回收、綠色轉型的目標初心不變，但要小心檢視如何才最切合香港需要及市民情况，又稱垃圾徵費只是推動減廢回收的其中一個手段，措施有可能會改變。他強調，要視乎先行先試結果，再謹慎地考慮下一步工作，「點樣做，我哋會揀選最好嘅方法」，他認為目前不應過度推測下一步。

另外，管制即棄塑膠產品的首階段措施4月22日起實行，被問到有小型食肆稱未做好準備，謝展寰說，香港人有時習慣當事情即將要進行前，才會落手做，指出政府去年8月起已開始宣傳，近兩三個月聽到食肆開始緊張。他說，去年12月底已派人到訪全港食肆及藥房講解措施，亦提供購買替代品地點等資訊。他又指，已經揀選不同類型試點，包括政府大樓、住宅、商場以及院舍等，了解各業界、特別是飲食業試行時，會否造成很重成本負擔，希望做真實試驗，了解推行時會否出現香港獨有的困難。

最新一份財政預算案宣布延長電動私家車首次登記稅寬減優惠，但最高寬免額減4成。謝展寰說，充電費及入油價錢差距遠，又稱電動車「揸起嚟爽」，價錢亦不斷下降，相信仍可吸引市民使用電動車。他又說，新登記的私家車中，有約6至7成屬於電動車，而政府正推動充電設施市場化，相信未來會有更多充電位，供應可滿足需求。

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