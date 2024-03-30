唐英年率香港江蘇社團總會回訪江蘇 指蘇港深度合作大有可為 (22:59)

唐英年於3月28日抵埗後，隨即率領回訪團成員拜訪和參觀江蘇省蘇豪控股集團，獲黨委書記、董事長周勇和副總裁、黨委委員、鍾山公司董事長史先召接待，雙方就深化多領域合作、促進蘇港融合等開展交流。

唐表示，江蘇省推動省屬貿易企業重組整合，取得了1+1大過2的成效。重組整合後的江蘇省蘇豪控股集團，在貿易、金融服務實體經濟、文化等領域取得卓越成績。唐英年相信，蘇港深度合作大有可為，期待集團推動更多合作項目落地。

此外，回訪團昨出席由南京大學、香港江蘇社團總會和江蘇省產業技術研究院聯合主辦，香港特區政府創新科技及工業局出任支持單位之一的「蘇港創新科技合作沙龍」，以「生物醫藥與大健康」為主題，由南京大學、香港理工大學、香港大學及生物科技市場專家發表分享。期間，上海唐君遠教育基金會舉行捐贈南京大學的儀式，設立「南京大學蘇港科創合作專項基金」。

唐英年指出，「愛國重教，培育英才」是上海唐君遠教育基金會三十餘年來始終踐行的理念，此次設立「南京大學蘇港科創合作專項基金」，旨在為南京大學學者特別是青年學者和香港地區的學者提供更多科創合作交流的機會。唐英年希望以此基金作為橋樑，未來與南京大學一起探索更多可能性，共同開創科技創新乃至全方位合作的新局面。

唐又說，香港是江蘇第一大外資來源地、最大境外投資目的地，雙方經貿往來密切、互利共贏、合作高地不斷崛起。在長期穩健的交流合作機制下，蘇港兩地不斷達成一系列多領域、深層次的合作成果，當中包括科技領域的發展。