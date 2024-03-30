【圖輯】澳門馬會最後一日賽馬 舊員工老馬迷入場送別 (18:29)

在澳門賽馬會的馬場，現場氣氛熱烈，部分人帶同長鏡頭相機拍攝賽事，亦有不少馬迷手持馬經鑽研；當馬匹準備衝線，大批觀眾振臂高呼心儀馬匹號碼。在地下看台共有68個投注窗口，開放的只有11個，於未有營運窗口後堆疊了枱櫈、棄置的投注彩票等雜物；看台亦有不少座位無人坐。

來自香港71歲的余先生自稱是「老馬迷」，他接受訪問認為澳門賽馬告終很可惜。他表示，在澳門觀賽馬20多年，以往「跑完馬去賭狗，好過癮，冇得頂」，不過澳門賽狗2018年告終、今賽馬亦告終，他指日後未必再常到澳門。余生說，澳門雖然賭場處處，但不適合他這類草根階層，「跑馬揸住2000、3000元可玩一日一夜，但到賭場玩一陣就冇啦」。

來自深圳的陳先生與另外兩名分別來自濟南及成都，亦特意在澳門賽馬最後一天到場，他向本報說自己是「00後」出生，以往只電視上看賽馬，對賽馬印象淺薄，今特意前臨親歷，覺得新奇、刺激，因要到在最後一刻才知哪匹馬跑出，又認為賽馬結束是「一個時代的符號」。

澳門賽馬會不少舊員工亦特意重臨懷緬。楊先生接受訪問指，自己曾於90年代曾任職影視傳播部10多年，負責賽事直播等工作。他說以往澳門賽馬業「很風光，是一個標杆，城中富豪沒有一隻半隻馬就不是標配」，認為澳門賽馬對香港及澳門市民是集體回憶，澳門馬會曾盛極一時，「今日來到不是很開心」。

另一名舊員工陳女士表示，她在80年代澳門賽馬會前身的澳門馬車會主管廣播事務，負責培訓員工。她憶述在1980年9月6日親目香港藝人沈殿霞「肥姐」擔任嘉賓的首場賽事，對澳門賽馬結束覺得傷感，「我不會留到最後一場，因為我不想（哭）…剛才他們（舊同事）都哭了。」

陳憶述，當年澳門旅遊娛樂公司創始人之一葉漢創辦賽馬車會，她引述葉漢曾說，填海不只為興建馬場，亦為帶旺氹仔經濟，在她心目中，葉漢是「很有見地、遠見的老人家」。澳門政府亦不再接受賽馬經營的公開競投，她認為，澳門賽馬告終是由於管理不善，馬會未善用專業人才，期望澳門政府可繼續支持賽馬活動，包括以政府部分持股方式營運，以改善企業管治。